Ο Χρήστος Τζόλης έζησε μία επική στιγμή κατά την πρώτη του ημέρα ως ποδοσφαιριστής της Άρσεναλ.

Ο Χρήστος Τζόλης ζει το απόλυτο ποδοσφαιρικό του όνειρο, καθώς ανήκει πλέον και επίσημα στο ρόστερ της πρωταθλήτριας Αγγλίας, Άρσεναλ, μετά τη μετακίνησή του από την Κλαμπ Μπριζ έναντι του αστρονομικού ποσού των 40 εκατομμυρίων ευρώ.

Ο 24χρονος διεθνής εξτρέμ έκανε ήδη το ανεπίσημο ντεμπούτο του στο φιλικό με την ΜΚ Ντονς, κλέβοντας τις εντυπώσεις αφού μοίρασε μία ασίστ, ενώ η αγγλική ομάδα δημοσίευσε βίντεο στα social media από την πρώτη του μέρα στις εγκαταστάσεις και τις ιατρικές εξετάσεις.

Σε αυτό ξεχώρισε ένα ευχάριστο στιγμιότυπο από τα εργομετρικά τεστ, όπου ο γιατρός της ομάδας τον ρώτησε χαριτολογώντας αν έπινε μπύρες στις ελληνικές παραλίες, με τον Έλληνα άσο να αντιδρά με χαμόγελο, επιβεβαιώνοντας το εξαιρετικό κλίμα στις πρώτες του στιγμές στο Λονδίνο.

«Ελπίζω να μην έπινες μπύρες στις παραλίες στην Ελλάδα, έτσι;», ήταν η ατάκα που προκάλεσε έντονα γέλια.

Δείτε το βίντεο: