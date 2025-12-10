Το σίριαλ εντός της Λίβερπουλ καλά κρατεί, με τον Άρνε Σλοτ να πετά το «μπαλάκι» στον Μοχάμεντ Σαλάχ.

Οι σχέσεις του Μοχάμεντ Σαλάχ και της Λίβερπουλ έχουν «ψυχρανθεί» για τα καλά.

Ο Αιγύπτιος σταρ φαίνεται πως εξετάζει σοβαρά το ενδεχόμενο να αποχωρήσει από τους «reds», ιδίως έπειτα από τις δηλώσεις που έκανε, οι οποίες προκάλεσαν «τριγμούς» εντός του συλλόγου.

Το κερασάκι στην τούρτα, ήρθε στο ματς του Champions League με την Ίντερ, στο Μιλάνο (09/12, 0-1). Εκεί, που ο Σαλάχ δεν ταξίδεψε καν, έπειτα από τα ματς, που ο Ολλανδός τεχνικός επέλεξε να τον αφήσει στον πάγκο!

Ο ίδιος, το πρωί της ίδιας μέρα, ανέβασε στα social media ένα ποστ με… νόημα, από το γυμναστήριο της Λίβερπουλ, όπου έκανε μόνος του προπόνηση.

Όπως είναι λογικό, κάθε δήλωση του Άρνε Σλοτ, σχετικά με το συγκεκριμένο θέμα, αποκτά πια ξεχωριστό ενδιαφέρον.

Έτσι, μετά τη νίκη στο Μίλανο, ο τεχνικός της Λίβερπουλ, μιλώντας στη συνέντευξη Τύπου για το φλέγον ζήτημα, επί της ουσίας, πέταξε το… μπαλάκι στον Σαλάχ.

Εάν θέλει να επιστρέψει, μάλλον είναι στο δικό του χέρι, όπως τόνισε.

«Λοιπόν, λέτε ότι ο καθένας κάνει λάθη στην ζωή, αλλά η ερώτηση είναι ότι πρέπει και οι παίκτες να το αναγνωρίζουν αυτό επίσης…

Και η πρωτοβουλία πρέπει να έρχεται από τον ποδοσφαιριστή ή από εμένα;», ανέφερε χαρακτηριστικά.