Η Νότιγχαμ Φόρεστ είναι ασταμάτητη στο μεταγραφικό παζάρι. Έχει πολλά ανοιχτά «μέτωπα» και -αυτή τη στιγμή- φιγουράρει σε ένα παγκόσμιο Top-10!

Η Νότιγχαμ Φόρεστ, μετά τη σεζόν-όνειρο της περασμένης σεζόν, μοιάζει πως θα είναι ξανά στα υψηλά «πατώματα» της Premier League.

Τουλάχιστον, αυτό δείχνουν οι κινήσεις της στο μεταγραφικό παζάρι. Τα τελευταία 24ωρα είναι ιδιαίτερα «δραστήρια» και έχει προχωρήσει σε αρκετές προσθήκες στο ρόστερ της.

Τζέιμς ΜακΑτί, Αρνό Καλιμουεντό και Ομάρι Χάτσινσονείναι οι τελευταίοι παίκτες, που φόρεσαν τη φανέλα της. Όλοι αυτοί κόστισαν περίπου 100.000.000 ευρώ! Για την ακρίβεια 98.900.000 ευρώ!

The start of a new story.



I'm very proud to be joining Nottingham Forest.

Thank you for your welcome, I can't wait to discover the packed City Ground! pic.twitter.com/5Q6cKPyKEv — Arnaud Kalimuendo (@a_kalimuendo) August 18, 2025

Κι όχι μόνο αυτό, καθώς ο τελευταίος έγινε η ακριβότερη μεταγραφή στην ιστορία του συλλόγου. Ποιον «ξεπέρασε»; Έναν νυν συμπαίκτη του, καθώς η Νότιγχαμ Φόρεστ είχε ξοδέψει 42 εκατομμύρια ευρώ, για τον Νταν Εντόι.

Ωστόσο, ο Ομάρι Χάτσινσον έγινε ο πιο «αλμυρός» παίκτης στην ιστορία του κλαμπ, χάρη στα 43.200.000 ευρώ που δόθηκαν στην Ίπσουιτς.

Όλες αυτές οι κινήσεις έχουν φέρει την ομάδα της Premier League σε ένα ιδιαίτερο Top-10.

Αν συμβουλευτούμε το Transfermarkt, θα δούμε πως η Νότιγχαμ Φόρεστ είναι στη θέση Νο.7, με τα περισσότερα χρήματα που έχουν δαπανηθεί παγκοσμίως! Μέχρι στιγμής έχει «βγάλει» από τα ταμεία της περίπου 172.00.000 ευρώ. Ωστόσο, αυτό το ποσό μπορεί εύκολα να αλλάξει, μέχρι το τέλος της μεταγραφικής περιόδου.

Μπροστά της στην… κούρσα των αποκτήσεων είναι μόνο οι Άρσεναλ, Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, Μάντσεστερ Σίτι, Τσέλσι, Λίβερπουλ και η Ατλέτικο Μαδρίτης!

Παρ’ όλα αυτά, μπορεί η σειρά αυτή να αλλάξει. Άλλωστε, η Νότιγχαμ Φόρεστ έχει «συνδεθεί» με πάρα πολλούς παίκτες και τα μεταγραφικά της «μέτωπα» είναι «ανοιχτά».

🌳 Nottingham Forest have now spent €172M this summer after the arrival of Arnaud Kalimuendo:



✅🇨🇭 Dan Ndoye (€42M)

✅🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Omari Hutchinson (€42M)

✅🇫🇷 Arnaud Kalimuendo (€31.5M)

✅🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 James McAtee (€25.5M)

✅🇧🇷 Igor Jesús (€19M)

✅🇧🇷 Jair Cunha (€12M) pic.twitter.com/KrS3qT4cap — Transfer News Live (@DeadlineDayLive) August 18, 2025

