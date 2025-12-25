Μπορεί πριν από χρόνια να είχε ζήσει την απόρριψη ουκ ολίγες φορές. Ωστόσο, ο Αντουάν Σεμένιο πλέον είναι ο πιο «περιζήτητος» παίκτης της Premier League!

Όλα δείχνουν πως θα έχουμε έναν «καυτό» Γενάρη στην Premier League, καθώς πολλές ομάδες θα βγουν στην αγορά. Ένας ποδοσφαιριστής, που σίγουρα θα μας απασχολήσει τις επόμενες ημέρες είναι ο Αντουάν Σεμένιο.

Ο Γκανέζος μεσοεπιθετικός έκανε το «μπαμ» τη φετινή σεζόν και έχει «τρελάνει» τους πάντες με τα όσα έχει κάνει μέχρι στιγμής. Μετά από 17 εμφανίσεις σε όλες τις διοργανώσεις μετράει οκτώ γκολ και τρεις ασίστ, έχοντας μία πολύ καλή παρουσία.

Antoine Semenyo revealed Didier Drogba has always been his number one football idol after choosing his retro shirt 👀💙 pic.twitter.com/9nRiSLXrTC — ESPN UK (@ESPNUK) December 23, 2025

Ποια είναι η «τιμή» του, για όσες ομάδες επιθυμούν να τον αγοράσουν τον Γενάρη; Μόλις, 65.000.000! Κι όμως, αφού υπάρχει ρήτρα αγοράς για όποιο κλαμπ επιθυμεί να τον κάνει δικό του.

Η αλήθεια είναι πως αν περιμένουν -λίγο παραπάνω- η Μπόρνμουθ θα εισπράξει λιγότερα χρήματα, καθώς το καλοκαίρι η ρήτρα αγοράς του θα «πέσει» στα 60 εκατομμύρια!

Ωστόσο, όλα δείχνουν πως η μεταγραφή είναι έτοιμη να γίνει. Άλλωστε, η… μισή Αγγλία θέλει την υπογραφή του, με τη Μάντσεστερ Σίτι να έχει ξεκάθαρο προβάδισμα. Κι όλα αυτά, ενώ πριν μερικά χρόνια είχε βρει πολλές «κλειστές πόρτες».

🇬🇭 Antoine Semenyo is living proof that you should always 𝗰𝗵𝗮𝘀𝗲 𝘆𝗼𝘂𝗿 𝗱𝗿𝗲𝗮𝗺𝘀 no matter how many setbacks you get:



▪️ At 14, he was rejected by Arsenal and Spurs.

▪️ At 15, he had unsuccessful trials at Crystal Palace, Fulham and Millwall.

▪️ At 17, Bristol City… pic.twitter.com/Dy7cEIvT2Q — Football Tweet ⚽ (@Footballtweet) December 15, 2025

Από τα… αζήτητα, ο πιο «περιζήτητος» στην Premier League

Γυνάμε τον χρόνο περίπου μία 10ετία πίσω, όταν και ο Αντουάν Σεμένιο προσπαθούσε να βρει μία μόνιμη «στέγη».

Πολλά δοκιμαστικά, αλλά όλα είχαν την ίδια κατάληξη, με τον Αφρικανό ποδοσφαιριστή να μην μπορεί να… στεριώσει πουθενά. Το τελευταίο «χτύπημα» της εφηβείας του ήρθε όταν δοκιμάστηκε για δύο μήνες στην Κρίσταλ Πάλας.

What a journey for Antoine Semenyo!



As a teen he was rejected by Crystal Palace and took a year away from from football.



Today he's scored against Man City.#BBCFootball #BOUMCI pic.twitter.com/1Rm3jBZCy9 — Match of the Day (@BBCMOTD) November 2, 2024

Ωστόσο, εισέπραξε και πάλι την ίδια απάντηση, ότι δεν ήταν πολύ καλός. Όπως είχε πει και ο ίδιος στο «Sky Sports» αυτό τον ανάγκασε να πει «αντίο» στο ποδόσφαιρο για έναν ολόκληρο χρόνο.

«Έβαλε» αρκετά κιλά και έμοιαζε πως το όνειρό του δεν θα γίνει ποτέ πραγματικότητα. Ωστόσο, περίπου 10 χρόνια αργότερα έκανε σταθερά βήματα, άλλαξε αρκετές ομάδες και κατέληξε να γίνει το «μήλο της έριδος» στην Premier League!