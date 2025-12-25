Όλα δείχνουν πως θα έχουμε έναν «καυτό» Γενάρη στην Premier League, καθώς πολλές ομάδες θα βγουν στην αγορά. Ένας ποδοσφαιριστής, που σίγουρα θα μας απασχολήσει τις επόμενες ημέρες είναι ο Αντουάν Σεμένιο.
Ο Γκανέζος μεσοεπιθετικός έκανε το «μπαμ» τη φετινή σεζόν και έχει «τρελάνει» τους πάντες με τα όσα έχει κάνει μέχρι στιγμής. Μετά από 17 εμφανίσεις σε όλες τις διοργανώσεις μετράει οκτώ γκολ και τρεις ασίστ, έχοντας μία πολύ καλή παρουσία.
Ποια είναι η «τιμή» του, για όσες ομάδες επιθυμούν να τον αγοράσουν τον Γενάρη; Μόλις, 65.000.000! Κι όμως, αφού υπάρχει ρήτρα αγοράς για όποιο κλαμπ επιθυμεί να τον κάνει δικό του.
Η αλήθεια είναι πως αν περιμένουν -λίγο παραπάνω- η Μπόρνμουθ θα εισπράξει λιγότερα χρήματα, καθώς το καλοκαίρι η ρήτρα αγοράς του θα «πέσει» στα 60 εκατομμύρια!
Ωστόσο, όλα δείχνουν πως η μεταγραφή είναι έτοιμη να γίνει. Άλλωστε, η… μισή Αγγλία θέλει την υπογραφή του, με τη Μάντσεστερ Σίτι να έχει ξεκάθαρο προβάδισμα. Κι όλα αυτά, ενώ πριν μερικά χρόνια είχε βρει πολλές «κλειστές πόρτες».
Από τα… αζήτητα, ο πιο «περιζήτητος» στην Premier League
Γυνάμε τον χρόνο περίπου μία 10ετία πίσω, όταν και ο Αντουάν Σεμένιο προσπαθούσε να βρει μία μόνιμη «στέγη».
Πολλά δοκιμαστικά, αλλά όλα είχαν την ίδια κατάληξη, με τον Αφρικανό ποδοσφαιριστή να μην μπορεί να… στεριώσει πουθενά. Το τελευταίο «χτύπημα» της εφηβείας του ήρθε όταν δοκιμάστηκε για δύο μήνες στην Κρίσταλ Πάλας.
Ωστόσο, εισέπραξε και πάλι την ίδια απάντηση, ότι δεν ήταν πολύ καλός. Όπως είχε πει και ο ίδιος στο «Sky Sports» αυτό τον ανάγκασε να πει «αντίο» στο ποδόσφαιρο για έναν ολόκληρο χρόνο.
«Έβαλε» αρκετά κιλά και έμοιαζε πως το όνειρό του δεν θα γίνει ποτέ πραγματικότητα. Ωστόσο, περίπου 10 χρόνια αργότερα έκανε σταθερά βήματα, άλλαξε αρκετές ομάδες και κατέληξε να γίνει το «μήλο της έριδος» στην Premier League!