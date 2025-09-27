Γίνεται ένας ποδοσφαιριστής να είναι «ακριβός», αλλά και… φθηνός; Κι όμως, ο Ρίο Ενγκουμόα τα κατάφερε, με το νέο του συμβόλαιο!

Ο Ρίο Ενγκουμόχα έχει καταφέρει να εντυπωσιάσει τους πάντες με τα «πεπραγμένα» του! Παρά το νεαρό της ηλικίας του, έχει κερδίσει την εμπιστοσύνη του Άρνε Σλοτ, ο οποίος του έχει δώσει ευκαιρίες για να δείξει το ταλέντο του και ο νεαρός δεν έχει απογοητεύσει.

Αυτή η εξαιρετική του απόδοση δεν πέρασε απαρατήρητη από τη Λίβερπουλ, η οποία αποφάσισε να ανταμείψει τον Ρίο Ενγκουμόα με το πρώτο του επαγγελματικό συμβόλαιο. Σύμφωνα με την «Daily Mail», ο 17χρονος μεσοεπιθετικός θα απολαμβάνει μια αμοιβή που ξεπερνά τα συνηθισμένα για την ηλικία και την εμπειρία του.

Συγκεκριμένα, θα κερδίζει 52.000 λίρες, συν τα διάφορα μπόνους που μπορεί να προκύψουν.

Η εποχή της έκρηξης Με αφορμή του buzzer beater του Ρίο Νγκουμόχα της Λίβερπουλ, ο οποίος δεν έχει κλείσει ακόμα τα 17 του χρόνια, ο Θάνος Σαρρής γράφει για τη νέα εποχή του ποδοσφαίρου.

Αν και το ποσό αυτό μπορεί να μην είναι μεγάλο για τον επαγγελματικό αθλητισμό, είναι πραγματικά σημαντικό, ειδικά δεδομένου του νεαρού της ηλικίας του.

Τα χρήματα αυτά αποτελούν το ανώτατο όριο για έναν ποδοσφαιριστή που υπογράφει για πρώτη φορά επαγγελματικό συμβόλαιο με τη Λίβερπουλ. Για σύγκριση, στην Premier League, οι «μέσοι υπότροφοι λαμβάνουν περίπου 14.400 λίρες ετησίως.

Αυτό σημαίνει ότι ο Ρίο Ενγκουμόα θα εισπράττει περισσότερες από 360% αύξηση από το συνηθισμένο για παίκτες της ηλικίας του!

Πραγματικά, μιλάμε για έναν «ακριβό», αλλά και… φθηνό παίκτη ταυτόχρονα.

Αναλυτικά, τι αναφέρει η «Daily Mail»:

«Το συμβόλαιο του Ρίο Νγκουμόχα με τη Λίβερπουλ προβλέπει ότι ο 17χρονος θα κερδίζει 52.000 λίρες ετησίως – ποσό που αντιπροσωπεύει ‘αύξηση 360%’ σε σχέση με τον κανονικό μισθό ενός υπότροφου. Το μέγιστο ποσό για έναν πρωτοετή επαγγελματία στη Λίβερπουλ είναι οι 52.000 λίρες ετησίως, αν και μπορεί να κερδίσει περισσότερα μέσω μπόνους».