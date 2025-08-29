Ο Μάρκο Νίκολιτς πριν το ματς με την Άντερλεχτ (28/08, 2-0), μπόρεσε να… πωρώσει τους παίκτες στα αποδυτήρια με μία συγκλονιστική ομιλία!

Η ΑΕΚ έκανε τη… δουλειά στην OPAP Arena και «καθάρισε» την υπόθεση πρόκριση στη League Phase του Conference League.

Η «Ένωση» δεν άφησε περιθώρια αντίδρασης στην Άντερλεχτ (28/08, 2-0)! Τα γκολ των Αμπουμπακαρί Κοϊτά και Ντέρεκ Κουτέσα ήταν αυτά, που έδωσαν το εισιτήριο για την επόμενη φάση της διοργάνωσης.

Οι παίκτες των «κιτρινόμαυρων» έμοιαζαν να είναι ψυχολογικά έτοιμοι, για τη δύσκολη αναμέτρηση. Γεγονός, στο όποιο έπαιξε ρόλο και ο Μάρκο Νίκολιτς.

Η ΑΕΚ δημοσίευσε ένα βίντεο στον επίσημο λογαριασμό της στο Facebook. Στην ανάρτησή της είναι η ομιλία του Σέρβου τεχνικό πριν το ματς για τα Play Offs του Conference League.

Ο Μάρκο Νίκολιτς με ένα «σύνθημα» μπόρεσε να… πωρώσει τους παίκτες τους, που στο τέλος της ημέρας έφεραν και το επιθυμητό αποτέλεσμα για την ομάδα τους!

Αναλυτικά, τι είπε ο Μάρκο Νίκολιτς:

«Στο ξεκίνημα αυτής της διαδικασίας, ένα ματς στο οποίο θα κρινόταν όλα στο γήπεδό μας θα το δεχόμασταν όλοι! Και τώρα το έχουμε. Όχι γιατί μας ήρθε από τον ουρανό, αλλά γιατί εμείς το αξίζουμε. Το αξίζουμε αυτό και είμαστε εκεί. Χρησιμοποιήστε αυτή την ενέργεια από την κερκίδα.

Επιτεθείτε τους, να είστε γενναίοι. Επιτεθείτε τους με γενναιότητα. Αλλά μην γίνουμε χαζοί. Μη χάσουμε την σύγκεντρωσή μας, αφήνοντας ανοιχτούς χώρους πίσω. Αν χρειαστεί άμυνα, αν είναι 1-0, αν είναι 3-0, αν είναι 5-0, αμυνθείτε όλοι μαζί και περιμένετε την στιγμή να τους χτυπήσετε στην αντεπίθεση.

Εδώ είναι το σπίτι μας και το σύνθημα εδώ είναι “πολεμάμε, πιστεύουμε”, “πολεμάμε, πιστεύουμε“, “πολεμάμε, πιστεύουμε“ και “ποτέ δεν τα παρατάμε».

