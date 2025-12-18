Η ΑΕΚ δίνει τη σημαντικότερή της αναμέτρηση στο Conference League. Πώς σκοπεύει ο Μάρκο Νίκολιτς να «κλειδώσει» την 8άδα;

Η League Phase του Conference League είναι μία… ανάσα από το τέλος της. Σε λίγες ώρες κάνουν «σέντρα» οι αναμετρήσεις της τελευταίας αγωνιστικής, με το ενδιαφέρον να είναι και στην Ελλάδα.

Η ΑΕΚ δίνει ένα απ’ τα σημαντικότερα ματς της σεζόν, καθώς θέλει να «κλειδώσει» την πρόκριση στην 8άδα απέναντι στην Ουνιβερσιτάτεα Κραϊόβα (18/12, 22:00)!

Αν τα καταφέρει, τότε θα έχει «φτιάξει» το μέλλον της κατά ένα μεγάλο ποσοστό. Ποιες είναι οι σκέψεις του Μάρκο Νίκολιτς για τη βασική ενδεκάδα;

Κάτω από τα δοκάρια θα είναι ο Θωμάς Στρακόσια. Στα δεξιά της άμυνας θα είναι ο Λάζαρος Ρότα, ενώ για τα αριστερά προβάδισμα έχει ο Σταύρος Πήλιος.

Στα μετόπισθεν ο Φελίπε Ρέλβας έχει «κλειδώσει» τη θέση και δίπλα του -πιθανότατα- θα είναι ο Ντομαγκόι Βίντα. Με τον Αρόλντ Μουκουντί να προέρχεται από τραυματισμό.

Στα χαφ οι Πέτρος Μάνταλος, Ορμπελίν Πινέδα και Ραζβάν Μαρίν έχουν εξασφαλισμένη τη θέση τους.

Το ίδιο ισχύει και για τους Αμπουμπακαρί Κοϊτά και Λούκα Γιόβιτς. Σε περίπτωση, που ο Μάρκο Νίκολιτς επιλέξει να παίξει με εξτρέμ τότε βασικός θα είναι ο Νίκλας Ελίασον, αλλιώς ο Ρομπέρτο Περέιρα θα ξεκινήσει την αναμέτρηση.

Η πιθανή ενδεκάδα της ΑΕΚ:

Στρακόσα, Ρότα, Πήλιος, Ρέλβας, Βίντα (Μουκουντί), Μάνταλος, Πινέδα, Μαρίν, Περέιρα (Ελίασον), Κοϊτά, Γιόβιτς.