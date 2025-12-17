Ο Ιονούτ Νεντελτσεάρου, λίγο πριν το ΑΕΚ-Κραϊόβα (18/12, 22:00), στο Ole.gr για τα όσα περιμένει από το κομβικό ευρωπαϊκό ματς της «Ένωσης».

Συνέντευξη στη σπουδάστρια του Κέντρου Αθλητικού Ρεπορτάζ, Ιωάννα Μιχαηλίδου

Η ΑΕΚ αποτέλεσε ένα σημαντικό κεφάλαιο στην καριέρα του Ιονούτ Νεντελτσεάρου και τώρα, πριν το σπουδαίο ευρωπαϊκό ματς με την Κραϊόβα (18/12, 22:00), για την 6η και τελευταία αγωνιστική της League Phase του Conference League, ως ένα από τους λίγους Ρουμάνους που φόρεσαν τη φανέλα της, κρίνεται ως ο κατάλληλος για να αναλύσει όσα περιμένει στην OPAP Arena.

Ο 29χρονος διεθνής κεντρικός αμυντικός, υπέγραψε στην «Ένωση» στις 5 Οκτωβρίου 2020 συμβόλαιο τεσσάρων ετών και αγωνίστηκε σε αυτήν κατά την αγωνιστική περίοδο 2020–2021. Κατέγραψε 35 συμμετοχές και 1 γκολ, αλλά οι «δρόμοι» τους χώρισαν γρήγορα.

Credits: Intime

Παραμένει, ωστόσο, ένας από τους μόλις τέσσερις Ρουμάνους (μαζί με τους Ντόμπος, Ιορντάκε και Μαρίν), που φόρεσαν τη φανέλα της.

Αποχωρώντας από την ΑΕΚ, συνέχισε την καριέρα του στην Ιταλία, σε Κροτόνε και Παλέρμο, επέστρεψε στη Ρωσία όπου αγωνιζόταν πριν γίνει η μεταγραφή του στην Ελλάδα και πλέον, ανήκει στην Άκρον.

Με αφορμή το ευρωπαϊκό ζευγάρι ΑΕΚ–Κραϊόβα, ο Νεντελτσεάρου μιλά με συγκίνηση για το ιδιαίτερο συναίσθημα που του προκαλεί ένα ματς ανάμεσα σε δύο κόσμους που τον σημάδεψαν: την Ελλάδα και τη χώρα του, Ρουμανία.

Υπογραμμίζει τη σημασία της ατμόσφαιρας, των δυνατών σημείων των δύο ομάδων και των στοιχείων που αναμένεται να φέρουν οι Ρουμάνοι παίκτες στο γήπεδο.

Credits: Intime

Το νέο γήπεδο της ΑΕΚ

Δεν πρόλαβες να παίξεις ποτέ στην OPAP Arena. Πώς σου φαίνεται το νέο γήπεδο της ΑΕΚ ;

«Δυστυχώς, δεν είχα ποτέ την ευκαιρία να αγωνιστώ στην OPAP Arena. Από όσα έχω δει στην τηλεόραση και από ανθρώπους που έχουν βρεθεί εκεί, πρόκειται για ένα εντυπωσιακό γήπεδο — σύγχρονο, έντονο και πολύ κοντά στον αγωνιστικό χώρο. Μπορείς να νιώσεις ότι έχει χτιστεί για να ασκεί πίεση στους αντιπάλους και να δίνει επιπλέον ενέργεια στους παίκτες της ΑΕΚ».

Βλέποντας την ατμόσφαιρα στο νέο γήπεδο πιστεύεις πως θα σε είχε βοηθήσει να δείξεις περισσότερο ως παίκτης της ΑΕΚ ;

«Ναι, ειλικρινά πιστεύω ότι θα βοηθούσε πάρα πολύ. Η ατμόσφαιρα παίζει τεράστιο ρόλο στο ποδόσφαιρο. Σε ένα τέτοιο γήπεδο νιώθεις τη στήριξη κάθε δευτερόλεπτο και ως παίκτης θέλεις να δώσεις ακόμη περισσότερα. Πιστεύω ότι θα με βοηθούσε να εκφραστώ καλύτερα μέσα στο γήπεδο».

Υπάρχει κάποια στιγμή που σκέφτηκες ότι θα ήθελες να είσαι ακόμη στην ΑΕΚ ώστε να ζήσεις αυτή την εποχή του συλλόγου ;

«Φυσικά. Όταν βλέπω την ΑΕΚ τώρα — το γήπεδο, τις επιτυχίες, την ενότητα γύρω από τον σύλλογο — υπάρχουν στιγμές που σκέφτομαι πόσο ξεχωριστό θα ήταν να ζήσω αυτή την εποχή. Η ΑΕΚ είναι ένας μεγάλος σύλλογος και τέτοιες σκέψεις είναι απόλυτα φυσιολογικές».

Έχεις διατηρήσει επαφές με ανθρώπους της ΑΕΚ ή πρώην συμπαίκτες σου;

«Ναι, κρατάω ακόμη επαφή με κάποιους πρώην συμπαίκτες και ανθρώπους του συλλόγου. Δεν θέλω να αναφέρω μόνο ένα όνομα, αλλά υπάρχουν παίκτες και μέλη του staff που σέβομαι πολύ. Εξακολουθώ να νιώθω συνδεδεμένος με την ΑΕΚ, γιατί ήταν ένα σημαντικό κεφάλαιο της καριέρας μου».

Το ΑΕΚ-Κραϊόβα

Η Κραϊόβα έχει ιστορία και φανατική βάση οπαδών. Πώς πιστεύεις ότι θα ανταποκριθεί σε ένα ματς απέναντι στην ΑΕΚ;

«Η Κραϊόβα έχει περήφανη ιστορία και πολύ παθιασμένους φιλάθλους. Περιμένω να αντιδράσουν με ένταση και θάρρος. Δεν θα φοβηθούν εύκολα και θα προσπαθήσουν να δείξουν τον χαρακτήρα τους, ειδικά σε έναν ευρωπαϊκό αγώνα».

Όταν έπαιζες στο ρουμάνικο πρωτάθλημα, τι ήταν αυτό που σε δυσκόλευε περισσότερο όταν αντιμετώπιζες την Κραϊόβα ;

«Το πιο δύσκολο στοιχείο ήταν η ένταση και η ταχύτητά τους, ιδιαίτερα όταν παίζουν στην Κραϊόβα. Πρεσάρουν ψηλά, παίζουν με συναίσθημα και οι φίλαθλοί τους τους σπρώχνουν συνεχώς».

Το μεγαλύτερο πλεονέκτημα της Κραϊόβα στο γήπεδο;

«Για μένα, το μεγαλύτερό τους όπλο ήταν οι επιθετικές μεταβάσεις. Όταν κερδίζουν την μπάλα, βγαίνουν πολύ γρήγορα μπροστά και μπορούν να γίνουν επικίνδυνοι αν δεν είσαι καλά οργανωμένος».

Πιστεύεις ότι το ελληνικό στυλ παιχνιδιού ταιριάζει απέναντι σε μια ομάδα όπως η Κραϊόβα;

«Ναι, πιστεύω ότι το ελληνικό στυλ — η τακτική πειθαρχία, η σωματική δύναμη και η καλή οργάνωση — μπορεί να ταιριάξει σε έναν τέτοιο αγώνα. Απέναντι σε μια ομάδα όπως η Κραϊόβα, η ισορροπία και η συγκέντρωση είναι πολύ σημαντικές».

Credits: Intime

Ως ένας παίκτης που έχει φορέσει τη φανέλα της ΑΕΚ αλλά κατάγεται από τη Ρουμανία, πώς νιώθεις γι’ αυτό το ματς;

«Ναι, σίγουρα. Είναι συναισθηματικό, γιατί έχω σύνδεση και με τις δύο πλευρές. Έπαιξα για την ΑΕΚ με περηφάνια και η Ρουμανία είναι το σπίτι μου. Είναι ένα ξεχωριστό συναίσθημα, αλλά και πολύ όμορφο. Με κάνει περήφανο. Δείχνει το επίπεδο του ποδοσφαίρου και στις δύο χώρες και την πορεία που έχει ακολουθήσει η καριέρα μου. Το να βλέπω δύο συλλόγους που σημαίνουν κάτι για μένα να αντιμετωπίζονται είναι κάτι ιδιαίτερο».

Τι περιμένεις από αυτό το ζευγάρι; Προβάδισμα ΑΕΚ ή θεωρείς ότι η Κραϊόβα μπορεί να κάνει την έκπληξη;

«Περιμένω ένα δύσκολο και ανταγωνιστικό παιχνίδι. Η ΑΕΚ ίσως έχει ένα μικρό πλεονέκτημα λόγω εμπειρίας και οργάνωσης, ειδικά στην έδρα της, αλλά η Κραϊόβα μπορεί να κάνει την έκπληξη αν παίξει με αυτοπεποίθηση».

Το μέλλον και ο κόσμος της ΑΕΚ

Όσον αφορά στο μέλλον; Θα ήθελες να επιστρέψεις ΑΕΚ, αν προέκυπτε η ευκαιρία ;

«Στο ποδόσφαιρο ποτέ δεν ξέρεις. Η ΑΕΚ θα έχει πάντα μια θέση στην καρδιά μου και αν κάποια μέρα παρουσιαστεί η ευκαιρία και η στιγμή είναι σωστή, φυσικά και θα το σκεφτόμουν πολύ σοβαρά».

Κλείνοντας τη συνέντευξη, αν είχες την ευκαιρία να στείλεις ένα μήνυμα στους φίλους της ΑΕΚ ποιο θα ήταν ;

«Θέλω να τους ευχαριστήσω για τη στήριξη και το πάθος τους. Οι φίλαθλοι της ΑΕΚ είναι ξεχωριστοί, ζουν για την ομάδα. Τους εύχομαι επιτυχίες, μεγάλες βραδιές στην OPAP Arena και πολλά τρόπαια. Η ΑΕΚ θα είναι πάντα μέρος της διαδρομής μου».