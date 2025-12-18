Γιατί το ΑΕΚ-Ουνιβερσιτάτεα Κραϊόβα (18/12, 22:00) είναι ένα από τα πιο σημαντικά ευρωπαϊκά βράδια της «Ένωσης», τα τελευταία χρόνια.

Τι κερδίζει η ΑΕΚ αν κερδίσει την Ουνιβερσιτάτεα Κραϊόβα (18/12, 22:00) στην OPAP Arena, για την 6η και τελευταία αγωνιστική της League Phase του Conference League; Και τι δεν κερδίζει.

Αρχικά, θα τερματίσει είτε 3η, είτε 4η στην τελική βαθμολογία και δεν θα συμμετάσχει απλώς στους «16» απευθείας, αλλά πηγαίνοντας εκεί, εξασφαλίζει αβαντάζ έδρας (ρεβάνς στην έδρα της και για τους «16» και για τους «8») αλλά και -θεωρητικά- καλύτερη κλήρωση! Ακόμα και στους «16» να αρκεστεί πάντως, είχε 24 χρόνια να φτάσει έως εκεί.

Παράλληλα, ο ευρωπαϊκός της συντελεστής θα εκτοξευθεί: ένα κομμάτι που «πονούσε» την ΑΕΚ εδώ και πολλά χρόνια, θα αγγίξει τους 20.000 πόντους, ενώ ξεκίνησε με 7.000! Πώς θα γίνει; Φτάνοντας τις επτά νίκες σε μία ευρωπαϊκή σεζόν, αριθμό-ρεκόρ στην ιστορία της! Τι σημαίνει; Σίγουρα καλύτερες κληρώσεις στο μέλλον.

Αν καταφέρει και νικήσει, τερματίζει πιθανότατα 3η ή 4η. Υπάρχει σενάριο και για τη 2η θέση, αλλά είναι αρκετά δύσκολο. Με την 8αδα εξασφαλίζει δύο μήνες «ηρεμίας» παραπάνω από τους αντιπάλους της, μιας και οι αγώνες για τη φάση των «16» είναι προγραμματισμένοι για τις 12 και 19 Μαρτίου: Ολυμπιακός, ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός από την άλλη, έχουν υποχρεώσεις κι εντός του Ιανουαρίου.

Εκεί, πάντα στο σενάριο που νικήσει την Κραϊόβα το βράδυ της Πέμπτης (18/12, 22:00), θα αντιμετωπίσει τον νικητή του ζευγαριού από τις θέσεις 13 vs 20 ή 14 vs 19. Όλα αυτά στην κλήρωση της Νιόν στις 16 Ιανουαρίου.

Τι δεν περνά από το χέρι της, αλλά θα ήθελε να έχει γίνει στο τέλος της βραδιάς; Ομάδες όπως η Κρίσταλ Πάλας, που αυτήν τη στιγμή είναι στην 9η θέση, να μπουν στην 8αδα για να αποφευχθούν πρόωρες συναντήσεις μαζί τους.

Όσον αφορά στο οικονομικό σκέλος; Ας συνοψίσουμε όσα ανέφερε στο blog του στο Gazzetta ο Media Consultant της UEFA, Ανδρέας Δημάτος.

Η ΑΕΚ, νικώντας την Κραϊόβα, θα βάλει στα ταμεία της περίπου 2.000.000 ευρώ! Ναι, καλά ακούσατε. Ας δούμε πώς προκύπτει το ποσό.

Θα λάβει 400.000 ευρώ για την τέταρτη νίκη της στη League Phase, συν άλλες τόσες, ως μπόνους για την 8αδα.

Κάθε ομάδα, για την πρόκριση απευθείας στους «16» θα λάβει 800.000 ευρώ, κάτι που μέσω της 8αδας θα είναι εξασφαλισμένο.

Τελευταίο, αλλά πολύ σημαντικό έσοδο, τα χρήματα για την τελική κατάταξη στον βαθμολογικό πίνακα. Εκεί, όπου το Conference League «πληρώνει» ανάλογα με την θέση που κατέλαβε ο κάθε σύλλογος. Ένα ποσό από 28.000 έως 32.000 πολλαπλασιάζεται με το 36 για τον 1ο, με το 35 για τον 2ο και ούτω καθεξής.

Ως 3η ή 4η, λοιπόν, η ΑΕΚ θα λάβει γύρω στο 1.000.000 ευρώ.