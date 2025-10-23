Η πιθανή ενδεκάδα της ΑΕΚ, για την αναμέτρηση απέναντι στην Αμπερντίν στην OPAP Arena.

Η ΑΕΚ υποδέχεται την Αμπερντίν στην OPAP Arena (23/10, 19:45), στο πλαίσιο της 2ης αγωνιστικής στη League Phase του Conference League.

Η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς ψάχνει αντίδραση μετά την ήττα από τον ΠΑΟΚ για το ελληνικό πρωτάθλημα, αλλά ταυτόχρονα θέλει να μαζέψει και τους πρώτους της βαθμούς στη διοργάνωση.

Πρόκειται για ένα σημαντικό παιχνίδι για την «Ένωση», ιδίως έπειτα από την ήττα που γνώρισε στην πρεμιέρα από την Τσέλιε.

Ποιο είναι, λοιπόν, το πλάνο της ΑΕΚ για τη «μάχη» με την Αμπερντίν στη Νέα Φιλαδέλφεια;

Στην εστία θα βρίσκεται ο Στρακόσια, ενώ δεξιά θα είναι ο Ρότα και αριστερά ο Πένραϊς. Ο Ρέλβας θα αποτελεί τον ένα εκ των δύο στο κέντρο της άμυνας, ενώ ο παρτενέρ του θα είναι είτε ο Μουκουντί (που δεν προπονήθηκε όμως την Τετάρτη), είτε ο Βίντα.

Από εκεί και πέρα, στα χαφ θα τοποθετηθούν ο Πινέδα με τον Μαρίν. Σε πιο ελεύθερο ρόλο μπροστά τους, λογικά θα βρεθεί ο Πέτρος Μάνταλος.

Στις δύο πλευρές της επίθεσης, τον πρώτο λόγο έχουν ο Κουτέσα με τον Ελίασον, ενώ στην «αιχμή του δόρατος» δεν έχει ξεκαθαριστεί ακόμα εάν θα επιλεχθεί ο Γιόβιτς ή ο Πιερό.

Η πιθανή ενδεκάδα της ΑΕΚ:

Στρακόσια, Ρότα, Βίντα, Ρέλβας, Πένραϊς, Πινέδα, Μάριν, Μάνταλος, Κουτέσα, Ελίασον, Γιόβιτς.