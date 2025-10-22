Αν ποτέ σας ρωτήσουν για μία από τις πιο «τρελές» ιστορίες των Μουντιάλ να μιλήσετε για το Πράσινο Ακρωτήρι.
Μπορεί καλά-καλά να μην έχει παίξει στην τελική φάση της διοργάνωσης, αλλά έχει κάνεις τους πάντες να… παραμιλούν.
Μία χώρα, που κανείς δεν μπορούσε να φανταστεί πως θα είναι στο Παγκόσμιο Κύπελλο. Ποτέ δεν φημιζόταν για την «παραγωγή» ποδοσφαιριστών της, ούτε είχε μεγάλες επιτυχίες, ώστε να προκαλέσει «θόρυβο», με τα «πεπραγμένα» της. Ωστόσο, τα τελευταία 24ωρα το «παραμύθι» της, μας χάρισε αμέτρητες όμορφες ιστορίες.
Μία από αυτές, αφορά και έναν ποδοσφαιριστή, που σε λίγο καιρό θα τον αντιμετωπίσει η ΑΕΚ!
Από ένα μήνυμα στο LinkedIn, στο Μουντιάλ
O Ρομπέρτο Λόπες είναι ένας 33χρονος ποδοσφαιριστής, γεννημένος στην Ιρλανδία, αλλά ο πατέρας του είναι από το Πράσινο Ακρωτήρι.
Πριν μερικά χρόνια, έλαβε ένα μήνυμα στο LinkedIn, αλλά δεν έδωσε ιδιαίτερη σημασία, καθώς ήταν στα πορτογαλικά, μία γλώσσα που δεν ήξερε. Ο αποστολέας επέμενε και μετά από αρκετό καιρό πήρε την απάντησή του.
Ο αμυντικός της Σάμροκ Ρόβερς μετέφρασε τα μηνύματα και τι να δει; Τον ρωτούσαν για το αν είναι διατεθειμένος να παίξει στο Πράσινο Ακρωτήρι!
Η απάντησή του ήταν θετική και πλέον έχει φορέσει το εθνόσημο 42 φορές, ενώ είναι ο αρχηγός της ομάδας του! Κι όχι, μόνο αυτό, καθώς σε λίγους μήνες θα ζήσει το Μουντιάλ!
Μάλιστα, στις 6 Νοεμβρίου θα τον δούμε και στην Ελλάδα. Πώς θα γίνει αυτό; Ο Ρομπέρτο Λόπες παίζει από το 2017 στη Σάμροκ Ρόβερς. Άρα, θα τον αντιμετωπίσει η ΑΕΚ, για την 3η αγωνιστική της League Phase του Conference League!
Οπότε, αν θέλετε να μιλήσε για «τρελές» ιστορίες, που αφορούν ομάδες στο Παγκόσμιο Κύπελλο, σίγουρα, ο 33χρονος αμυντικός και το Πράσινο Ακρωτήρι δεν θα πρέπει να λείπουν από τη λίστα σας!
Σε μία καριέρα, που απέκτησε μία ευχάριστη νότα, χάρη σε ένα μήνυμα στο Linkedin…
Πηγές: https://edition.cnn.com/2024/01/12/sport/roberto-lopes-cape-verde-national-football-team-intl-spt & https://www.mirror.co.uk/sport/football/news/cape-verde-world-cup-qualification-36063603