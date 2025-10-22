Να σε έχουν «καλέσει» στην εθνική σου, να μην το έχεις καταλάβει και παραλίγο να «χάσεις» τη «μαγεία» του Μουντιάλ. Μία ιστορία που δεν συναντάς συνέχεια, αλλά πήγε να την «πατήσει» ένας μελλοντικός αντίπαλος της ΑΕΚ!

Αν ποτέ σας ρωτήσουν για μία από τις πιο «τρελές» ιστορίες των Μουντιάλ να μιλήσετε για το Πράσινο Ακρωτήρι.

Μπορεί καλά-καλά να μην έχει παίξει στην τελική φάση της διοργάνωσης, αλλά έχει κάνεις τους πάντες να… παραμιλούν.

CABO VERDE SE METE EN EL MUNDIAL POR PRIMERA VEZ EN SU HISTORIA 🇨🇻🔥 pic.twitter.com/Go7kyPNd8U — DAZN Fútbol (@DAZNFutbol) October 13, 2025

Μία χώρα, που κανείς δεν μπορούσε να φανταστεί πως θα είναι στο Παγκόσμιο Κύπελλο. Ποτέ δεν φημιζόταν για την «παραγωγή» ποδοσφαιριστών της, ούτε είχε μεγάλες επιτυχίες, ώστε να προκαλέσει «θόρυβο», με τα «πεπραγμένα» της. Ωστόσο, τα τελευταία 24ωρα το «παραμύθι» της, μας χάρισε αμέτρητες όμορφες ιστορίες.

Μία από αυτές, αφορά και έναν ποδοσφαιριστή, που σε λίγο καιρό θα τον αντιμετωπίσει η ΑΕΚ!

CAPE VERDE WILL PLAY IN THE WORLD CUP FOR THE FIRST TIME EVER 🥹🇨🇻 pic.twitter.com/JaWg5bkIis — OneFootball (@OneFootball) October 13, 2025

Από ένα μήνυμα στο LinkedIn, στο Μουντιάλ

O Ρομπέρτο Λόπες είναι ένας 33χρονος ποδοσφαιριστής, γεννημένος στην Ιρλανδία, αλλά ο πατέρας του είναι από το Πράσινο Ακρωτήρι.

Πριν μερικά χρόνια, έλαβε ένα μήνυμα στο LinkedIn, αλλά δεν έδωσε ιδιαίτερη σημασία, καθώς ήταν στα πορτογαλικά, μία γλώσσα που δεν ήξερε. Ο αποστολέας επέμενε και μετά από αρκετό καιρό πήρε την απάντησή του.

Ο αμυντικός της Σάμροκ Ρόβερς μετέφρασε τα μηνύματα και τι να δει; Τον ρωτούσαν για το αν είναι διατεθειμένος να παίξει στο Πράσινο Ακρωτήρι!

🇨🇻🇨🇻🇨🇻 EL MOMENTO DEL DÍA! EL ÁRBITRO SEÑALA LA MITAD DE LA CANCHA Y CABO VERDE SACA PASAJE PARA EL MUNDIAL POR PRIMERA VEZ EN SU HISTORIA! pic.twitter.com/o3r4zQx1F8 — Nahuel Lanzón (@nahuelzn) October 13, 2025

Η απάντησή του ήταν θετική και πλέον έχει φορέσει το εθνόσημο 42 φορές, ενώ είναι ο αρχηγός της ομάδας του! Κι όχι, μόνο αυτό, καθώς σε λίγους μήνες θα ζήσει το Μουντιάλ!

Μάλιστα, στις 6 Νοεμβρίου θα τον δούμε και στην Ελλάδα. Πώς θα γίνει αυτό; Ο Ρομπέρτο Λόπες παίζει από το 2017 στη Σάμροκ Ρόβερς. Άρα, θα τον αντιμετωπίσει η ΑΕΚ, για την 3η αγωνιστική της League Phase του Conference League!

From a LinkedIn DM to the World Cup



Born in Dublin, Ireland, ​Shamrock Rovers' Roberto Pico Lopes almost deleted a message from the Cabo Verdean national team, thinking it was spam when the football association tried to reach out to the overseas player via LinkedIn.



​Now, he… pic.twitter.com/zmkCTxFjEO — Plaantik (@Plaantik) October 13, 2025

Οπότε, αν θέλετε να μιλήσε για «τρελές» ιστορίες, που αφορούν ομάδες στο Παγκόσμιο Κύπελλο, σίγουρα, ο 33χρονος αμυντικός και το Πράσινο Ακρωτήρι δεν θα πρέπει να λείπουν από τη λίστα σας!

Σε μία καριέρα, που απέκτησε μία ευχάριστη νότα, χάρη σε ένα μήνυμα στο Linkedin…

Cape Verde is on the brink of qualifying for its FIRST EVER WORLD CUP and Roberto Lopes is going to be a part of it, THANKS TO LINKEDIN 😅



Roberto was born in Dublin to a Cape Verdean father and this was spotted by Cape Verde's coach in 2019 through his LinkedIn page and was… pic.twitter.com/jAxnKTvvZ2 — AfroBallers (@afroballers) October 13, 2025

Πηγές: https://edition.cnn.com/2024/01/12/sport/roberto-lopes-cape-verde-national-football-team-intl-spt & https://www.mirror.co.uk/sport/football/news/cape-verde-world-cup-qualification-36063603