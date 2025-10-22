Μπορεί να υπάρχει… Ελλάδα στην Αμπερντίν; Κι όμως, η ομάδα από τη Σκωτία έχει έναν άνθρωπο με καταγωγή από τη χώρα μας!

H AEK είναι έτοιμη για τη δεύτερη «μάχη» της στο Conference League. Οι «κιτρινόμαυροι», μετά την ήττα από την Τσέλιε (02/10, 3-1), θα επιχειρήσουν να πάρουν το πρώτο «τρίποντο» στην 3η τη τάξει ευρωπαϊκή διοργάνωση.

Για να τα καταφέρει, θα πρέπει να «ξεπεράσει» το εμπόδιο της Αμπερντίν (23/10, 19:45). Μίας ομάδας, που ναι μεν είναι στην πρωτελευταία θέση της Scottish Premiership, αλλά τη «χωρίζουν» τέσσερις βαθμοί από την 3άδα!

Η ΑΕΚ χρειάζεται τώρα, όσα της υποσχέθηκε ο Νίκολιτς Το ΑΕΚ-ΠΑΟΚ, η ανάλυση του Μάρκο Νίκολιτς και όσα είχε τονίσει την πρώτη ημέρα που ανέλαβε τον πάγκο της.

Πόσοι ήξεραν ότι οι Σκωτσέζοι έχουν και «κάτι» από Ελλάδα; Κι όμως, η ομάδα του Τζίμι Τελέν έχει στο δυναμικό της έναν άνθρωπο με καταγωγή από τα μέρη μας!

Ποιος είναι αυτός; Ο Δημήτρης Ευσταθίου!

Από το MLS, στην Αμπερντίν

Μιλάμε για έναν Έλληνα δεύτερης γενιάς, που έχει γεννηθεί στο Πλίμουθ της Μινεσότας.

Το βιογραφικό του είναι το λιγότερο εντυπωσιακό, καθώς έχει διδακτορικό δίπλωμα στη Νομική Σχολή του Harvard, μεταπτυχιακό δίπλωμα στη νομική και τη διπλωματία από τη Σχολή Fletcher του Πανεπιστημίου Tufts και πτυχίο από το Κολλέγιο Vassar.

Στον χώρο του ποδοσφαίρου δεν είναι καινούργιος, καθώς έχει μία μακροχρόνια πορεία στο MLS.

📜 #OnThisDate | 2021

Dimitrios Efstathiou @defstath, ATLUTD Vice President of Strategy, joined The Five Stripes pic.twitter.com/g3e2nvd0zR — Atlanta United VIPs (@ATLUTD_VIPs) August 6, 2024

Το 2011 εντάχθηκε στο νομικό Τμήμα της διοργάνωσης, ενώ διαχειριζόταν τις καθημερινές λειτουργίες, για μερικές από τις πιο σπουδαίες χορηγίες ομάδων με την Coca-Cola, αλλά και με αυτοκινητοβιομηχανίες.

Στον ρόλο του ως Ανώτερος Αντιπρόεδρος Σχέσεων με Παίκτες & Ανταγωνισμού, ο Δημήτρης Ευσταθίου ήταν το «κεφάλι» του τμήματος που διαχειριζόταν τη διαδικασία απόκτησης παικτών για καθέναν από τους 27 συλλόγους του πρωταθλήματος!

Ωστόσο, το 2021 αποφάσισε να ενταχθεί και σε μία ομάδα των ΗΠΑ. Η Ατλάντα Γιουνάιτεντ τον κάλεσε και δεν αρνήθηκε την πρόταση.

Ξεκίνησε ως Αντιπρόεδρος Ποδοσφαιρικών Λειτουργιών και Στρατηγικής και το 2024 προήχθη σε Ανώτερο Αντιπρόεδρο Στρατηγικής!

We can confirm that Dimitrios Efstathiou, the Vice President of Soccer Operations and Strategy with @ATLUTD, will join our board, following the resignation of Darren Eales due to his move to Newcastle United. — Aberdeen FC (@AberdeenFC) August 15, 2022

Υπό την καθοδήγηση του προέδρου και του διευθύνοντος συμβούλου Γκαρθ Λάγκεργουεϊ, έχει στενή συνεργασία και με τον αθλητικό διευθυντή Κρις Χέντερσον, για όλα τα θέματα που αφορούν στις μεταγραφές παικτών, τη διαχείριση του salary cap και τον προϋπολογισμό του ρόστερ, τόσο της πρώτης όσο και της δεύτερης ομάδας του συλλόγου.



Παράλληλα, επιβλέπει τις ποδοσφαιρικές λειτουργίες της ομάδας από τις εγκαταστάσεις, αλλά και την ασφάλεια μέχρι τα τμήματα αθλητικού εξοπλισμού.

Επίσης, είναι ο «ηγέτης» των στρατηγικών πρωτοβουλιών της Ατλάντα Γιουνάιτεντ σε συνεργασία με τη FIFA και τους τοπικούς φορείς.

Πώς προέκυψε η Αμπερντίν;

Από το 2022 ήρθε μία νέα «πρόκληση», καθώς είναι στο διοικητικό συμβούλιο και της Αμπερντίν.

Όταν ο Ντάρεν Ιλς αποχώρησε για τη Νιούκαστλ έμεινε μία θέση κενή και ο Δημήτρης Ευσταθίου δέχτηκε την πρόταση, για μία νέα συνεργασία.

See you in 🇬🇷 pic.twitter.com/0cWF2WRmMB — Aberdeen FC (@AberdeenFC) October 22, 2025

Μάλιστα, ο ίδιος ήταν ενθουσιασμένος, με αυτή τη νέα προοπτική, όπως είχε δηλώσει.

«Είμαι ευγνώμων για την ευκαιρία να ενταχθώ στο διοικητικό συμβούλιο της Αμπερντίν και ανυπομονώ να συνεργαστώ με τον Ντέιβ και την υπόλοιπη εκτελεστική ομάδα. Εκ μέρους της Ατλάντα Γιουνάιτεντ, συνεχίζουμε να εκτιμούμε τη στρατηγική συνεργασία με τους Dons και θα συνεργαστούμε σε ευκαιρίες που μπορούν να είναι επωφελείς και για τους δύο συλλόγους».

Φυσικά, η πρόταση μόνο τυχαία δεν ήταν, καθώς από το 2019 Αμπερντίν και Ατλάντα Γιουνάιτεντ συνεργάζονται.

Next Up | Off to Athens in the #UECL 🇬🇷 pic.twitter.com/7eQLDt9eZA — Aberdeen FC (@AberdeenFC) October 20, 2025

Οι δύο ομάδες έχουν συνάψει συμφωνία, με στόχο την ενίσχυση έμψυχου δυναμικού, αλλά και οικονομικών «πόρων»!

Μάλιστα, η AMB Sports & Entertainment (AMBSE), μητρική εταιρεία της Ατλάντα Γιουνάιτεντ, έχει μειοψηφική συμμετοχή στην Αμπερντίν με ποσοστό συμμετοχής μικρότερο του 10%, αλλά δεν έχει καμία επιχειρησιακή εμπλοκή ή καθημερινές εποπτικές ευθύνες.

Κι όμως, η Αμπερντιν έχει Έλληνα και με ένα βιογραφικό που «ζαλίζει»!