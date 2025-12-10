Ποιο θα είναι το «κλειδί» αν θέλει η ΑΕΚ να κερδίσει τη Σαμσουνσπόρ (11/12, 19:45), σύμφωνα με τον Μάρκο Νίκολιτς και ποια είναι τα νεότερα για τους τραυματίες της «Ένωσης»;

Μία από τις σημαντικότερες «μάχες» της στην Ευρώπη είναι έτοιμη να δώσει η ΑΕΚ.

Η «Ένωση» έχει ταξιδέψει στην Τουρκία, για να αντιμετωπίσει τη Σαμσουνσπόρ (11/12, 19:45), για την 5η αγωνιστική του Conference League. Σε ένα ματς, που με νίκη θα βάλει σοβαρή υποψηφιότητα για την απευθείας πρόκριση στους «16» της διοργάνωσης.

«Σοκ» για παίκτη της Σαμσουνσπόρ: Το αμάξι του τυλίχθηκε στις φλόγες! Ο Άντονι Μουσάμπα, ποδοσφαιριστής της Σαμσουνσπόρ, βίωσε πολύ δύσκολες καταστάσεις, αφού το αμάξι του τυλίχθηκε στις φλόγες εν κινήσει.

Ο Μάρκο Νίκολιτς στη συνέντευξη Τύπου, μίλησε για τους τραυματίες που δεν θα έχει στη διάθεσή του. Τόνισε, πως ο Φραντζί Πιερό θα επιστρέψει μετά τα Χριστούγεννα ή και μετά την Πρωτοχρονιά, είπε πως ο Ζίνι πάει καλύτερα, ενώ αποκάλυψε πως σκόπευε να έχει στην αποστολή και τον Ζώη Καραργύρη.

Την ίδια ώρα, αναφέρθηκε και στους Πέτρο Μάνταλο, Ντέρεκ Κουτέσα και Νίκλας Ελίασον λέγοντας πως θα πάρουν λεπτά συμμετοχής, αλλά δεν μπορούν να βγάλουν 90 λεπτά.

Ποιο θεωρεί πως θα είναι το σημείο-κλειδί για το ματς ο Σέρβος τεχνικός; Το να δίνουν «δώρα» οι ποδοσφαιριστές του, αλλά και να μην παραχωρούν εύκολα την μπάλα στη Σαμσουνσπόρ.

Υπογραμμίζοντας τα στοιχεία, που θεωρεί πως θα κάνουν τη διαφορά στην πολύ κρίσιμη αναμέτρηση.

Αναλυτικά, τι είπε ο Μάρκο Νίκολιτς:

«Καλησπέρα σε όλους. Θέλω να πω χρόνια πολλά σε έναν πραγματικό θρύλο στη χώρα μου και θρύλο της ΑΕΚ, τον Ντούσαν Μπάγεβιτς και φυσικά στον παίκτη μας τον Σταυρό Πήλιο. Δύσκολη αναμέτρηση στην έδρα της Σαμσουνσπόρ που θα παίζει στην έδρα της κατέγραψε ήττα μετά από τέσσερις μήνες από τη Γαλατασαράι, είναι πολύ ψηλά στη βαθμολογία, είναι πρώτη στη League Phase και δικαίως. Είναι μια ομάδα σε ένταση και με physical παιχνίδι

Έχουμε κάποια προβλήματα τα γνωρίζετε, αλλά δεν ψάχνουμε δικαιολογίες, επίσης υπάρχουν και παίκτες ο Ζοάο και ο Καλοσκάμης που είναι εκτός λίστας. Έχουμε μια ομάδα που είναι σε καλή ψυχολογία, ξέρει τι ψάχνει και είναι σε φόρμα. Έχουμε χάσει δύο βαθμούς από τη Σάμροκ και ψάχνουμε τους περισσότερους βαθμούς για να συνεχίσουμε στον επόμενο γύρο του Conference League».

Για την απουσία του Ζίνι και αν οι Μάνταλος Ελίασον και Κουτέσα θα είναι έτοιμοι:

«Έχουμε θέμα με τους παίκτες στην μπροστά γραμμή. Ο Πιερό θα επιστρέψει μετά τα Χριστούγεννα, ίσως μετά την Πρωτοχρόνια. Ο Ζίνι αντιμετωπίζει ακόμα πρόβλημα στον αστράγαλο, υπάρχει αργή πρόοδος, αλλά θα έρθει. Είναι και ο Γκατσίνοβιτς που έπαιξε καλά στα τελευταία ματς στην επίθεση.

Όλοι τους, δεν περιμένουμε να είναι εντελώς έτοιμοι για πλήρες 90λεπτο, αλλά θα έχουν κάποια λεπτά. Καλούμαστε να βρούμε λύσεις σε αυτές τις απουσίες, δεν θα κάτσουμε να κλαίμε. Για τον Καραργύρη είχαμε πλάνο να έρθει εδώ μαζί μας, αλλά έχει κι αυτός τον τραυματισμό. Έχουμε ετοιμάσει κάτι, θα δούμε πώς θα λειτουργήσει αύριο».

Για το αν μοιάζει το παιχνίδι με τη Σαμσουνσπόρ σε σχέση με την Τσέλιε:

«Δεν βλέπω καμία σύνδεση μεταξύ αυτών των αγώνων που έγινε πριν από μερικούς μήνες. Στο σύγχρονο ποδόσφαιρο οι αλλαγές γίνονται γρήγορα. Η σεζόν είναι μακρά δεν είναι μαραθώνιος. Υπάρχουν σκαμπανεβάσματα και ισχύουν για όλες τις ομάδες. Οι δύο ομάδες παίζουν στις ίδιες εντάσεις, παρόμοιες θα είναι και οι κεντρικές συνθήκες. Η Σαμσουνσπόρ παίζει και πολύ με τα άκρα με ένα σχήμα 4-3-3, παίζει αρκετά με το ένας εναντίον ενός.

Έχουμε κάποιες ιδέες για το πώς θα παίξουμε. Έχουμε έρθει εδώ όχι για να παίξουμε απλά, αλλά για να διεκδικήσουμε αυτό που μας αξίζει. Θα πρέπει να χύσουμε το αίμα μας, δεν θα είναι μια βολτούλα στο πάρκο, αλλά μια μάχη και θα πρέπει να τα δώσουμε όλα.

Σε ό,τι αφορά τα γκολ στην αναμέτρηση με την Τσέλιε, ήταν αποτέλεσμα δικό μας λαθών και όχι καλής επίθεσης του αντιπάλου. Γι’ αυτό υπήρξε εκνευρισμός από εμένα με τον Ατρόμητο. Θεωρώ ότι θα είναι κλειδί στην αυριανή αναμέτρηση να μη δίνουμε εύκολες μπάλες ή δώρα στον αντίπαλο. Αν ο αντίπαλος το καταφέρει με την ποιότητά του, θα του δώσουμε τα χέρια στο φινάλε και θα το αναλύσουμε».