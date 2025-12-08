Ο Άντονι Μουσάμπα, ποδοσφαιριστής της Σαμσουνσπόρ, βίωσε πολύ δύσκολες καταστάσεις, αφού το αμάξι του τυλίχθηκε στις φλόγες εν κινήσει.

Λίγα μόλις δευτερόλεπτα χώριζαν μια σοβαρή περιπέτεια από μια πραγματική τραγωδία στη Σαμψούντα, όταν ο Άντονι Μουσάμπα, ποδοσφαιριστής της Σάμσουνσπορ – αντιπάλου της ΑΕΚ την Πέμπτη (11/12) στις 19:45 για το Conference League – είδε το αυτοκίνητο που οδηγούσε να παίρνει ξαφνικά φωτιά την ώρα που επέστρεφε από το αεροδρόμιο μαζί με την οικογένειά του.

Ο Ολλανδός εξτρέμ είχε νοικιάσει το όχημα και το χρησιμοποιούσε για να επιστρέψει στο σπίτι του, όταν για λόγο που μέχρι στιγμής δεν έχει διευκρινιστεί, ο κινητήρας άρπαξε φωτιά ενώ το αυτοκίνητο βρισκόταν σε κίνηση. Ο 25χρονος και οι δικοί του αντέδρασαν άμεσα και εγκατέλειψαν το όχημα, αποφεύγοντας ευτυχώς οποιονδήποτε τραυματισμό.

Το αυτοκίνητο καταστράφηκε πλήρως, και ο Μουσάμπα χρειάστηκε τελικά να συνεχίσει τη διαδρομή του με ταξί. Ο νεαρός άσος αποτελεί σημαντική μονάδα για τη Σάμσουνσπορ, έχοντας ήδη σημειώσει 6 τέρματα και μοιράσει 3 ασίστ σε 18 συμμετοχές τη φετινή σεζόν.