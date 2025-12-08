Λίγα μόλις δευτερόλεπτα χώριζαν μια σοβαρή περιπέτεια από μια πραγματική τραγωδία στη Σαμψούντα, όταν ο Άντονι Μουσάμπα, ποδοσφαιριστής της Σάμσουνσπορ – αντιπάλου της ΑΕΚ την Πέμπτη (11/12) στις 19:45 για το Conference League – είδε το αυτοκίνητο που οδηγούσε να παίρνει ξαφνικά φωτιά την ώρα που επέστρεφε από το αεροδρόμιο μαζί με την οικογένειά του.
Ο Ολλανδός εξτρέμ είχε νοικιάσει το όχημα και το χρησιμοποιούσε για να επιστρέψει στο σπίτι του, όταν για λόγο που μέχρι στιγμής δεν έχει διευκρινιστεί, ο κινητήρας άρπαξε φωτιά ενώ το αυτοκίνητο βρισκόταν σε κίνηση. Ο 25χρονος και οι δικοί του αντέδρασαν άμεσα και εγκατέλειψαν το όχημα, αποφεύγοντας ευτυχώς οποιονδήποτε τραυματισμό.
Το αυτοκίνητο καταστράφηκε πλήρως, και ο Μουσάμπα χρειάστηκε τελικά να συνεχίσει τη διαδρομή του με ταξί. Ο νεαρός άσος αποτελεί σημαντική μονάδα για τη Σάμσουνσπορ, έχοντας ήδη σημειώσει 6 τέρματα και μοιράσει 3 ασίστ σε 18 συμμετοχές τη φετινή σεζόν.