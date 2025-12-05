Δραματικό ήταν το φινάλε για την προσεχή αντίπαλο της ΑΕΚ, Σαμσούνσπορ, λίγες ημέρες πριν την φιλοξενήσει στην Τουρκία.

Απογοητευμένη για την υπερπροσπάθεια που δεν μετουσιώθηκε σε βαθμό ή βαθμούς στην Πόλη, θα υποδεχθεί την ΑΕΚ σε λίγες μέρες από τώρα (11/12) η ομάδα της Σαμψούντας.

Η Σαμσούνσπορ που διαγράφει αξιόλογη πορεία στο γειτονικό πρωτάθλημα βρισκόμενη στην 5η θέση, γνώρισε την δεύτερή της μόλις ήττα κι αυτή ήρθε σε… νεκρό χρόνο. Με «υπόκλιση» όμως αφού μονάχα έτσι μπορεί να αντιμετωπίσει κανείς την γκολάρα του Βίκτορ Όσιμεν λίγο πριν εκπνεύσει ακόμα και ο χρόνος των καθυστερήσεων. Το δεύτερο προσωπικό του γκολ στην αναμέτρηση. Και τι γκολ.

Η γεμάτη αστέρες, ονόματα και προσωπικότητες Γαλατασαράι έφτασε κοντά στην… γκέλα, όμως ο Νιγηριανός σέντερ φορ είχε αντίθετη άποψη. Ο πρώην πρωταθλητής Ιταλίας με τη Νάπολι, βρήκε τον χώρο που χρειαζόταν και παρότι είχε πλάτη στο τέρμα, έστειλε την μπάλα με ένα υπέροχο ψαλιδάκι στο τέρμα της Σαμσούνσπορ.

Η ανεβασμένη μετά το «διπλό» στην αναγεννησιακή Φλωρεντία ΑΕΚ που μπήκε γερά στο παιχνίδι ακόμα και της απευθείας πρόκρισης στην επόμενη φάση του UEFA Conference League με τους 7 πόντους που έχει συγκεντρώσει, έχει απαιτητικό έργο μπροστά της μιας και η ομάδα της Σαμψούντας, διαθέτει το καλύτερο ρεκόρ (3-1), όπως και το Στρασβούργο, στις πρώτες 4 στροφές της ευρωπαϊκής διοργάνωσης.

Μένει να φανεί αν η πικρή κατάληξη της αναμέτρησης με την «τσιμ-μπομ» θα πεισμώσει την επόμενη αντίπαλο της ΑΕΚ ή αν θα την ρίξει ψυχολογικά ενόψει του ματς με την «Ένωση».