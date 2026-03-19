Η ΑΕΚ «κλείδωσε» την παρουσία της στα προημιτελικά του Conference League. Τι ακολουθεί στη συνέχεια για την «Ένωση»;

Η ΑΕΚ είναι μία από τις οκτώ καλύτερες ομάδες του Conference League. Η «Ένωση» έκανε τη δουλειά απέναντι στην Τσέλιε από το πρώτο ματς, αφού στη ρεβάνς ηττήθηκε με 0-2 (19/03) στην Allwyn Arena.

Παρ’ όλα αυτά, μιλάμε για μία «γλυκιά» ήττα, αφού πολύ γρήγορα θα ξεχαστεί. Πλέον, η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς ετοιμάζει τις… βαλίτσες της για τα προημιτελικά της διοργάνωσης.

Ποιο είναι το επόμενό της «εμπόδιο»; Η Ράγιο Βαγεκάνο, που μπόρεσε να «ξεπεράσει» τη Σαμσουνσπόρ.

Σε περίπτωση που η ΑΕΚ πάρει την πρόκριση, τότε θα βρει απέναντί της στα ημιτελικά, τον νικητή του Μάιντζ – Στρασβούργο.

Σε ό,τι αφορά τις ημερομηνίες, η πρώτη «μάχη» της «Ένωσης» στα προημιτελικά θα είναι στις 9 Απριλίου εκτός έδρας, ενώ μία εβδομάδα αργότερα θα παίξει τη ρεβάνς στην Allwyn Arena.

Αντίστοιχα, στις 30 Απριλίου θα παίξει το πρώτο ματς των ημιτελικών σε περίπτωση πρόκρισης, ενώ η ρεβάνς θα γίνει στις 7 Μαΐου.

Ο μεγάλος τελικός της Λειψίας θα γίνει στις 27 Μαΐου.

Αναλυτικά, το «μονοπάτι» της ΑΕΚ, μέχρι και τον τελικό του Conference League:

(09-16/04) Προημιτελικά: Ράγιο Βαγεκάνο

(30/04, 07/05) Ημιτελικά αν πάρει την πρόκριση: Νικητής Μάιντζ – Στρασβούργο

27 Μαΐου: Τελικός αν πάρει την πρόκριση: Φιορεντίνα – Κρίσταλ Πάλας VS Σαχτάρ Ντόνετσκ – Άλκμααρ