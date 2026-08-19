Ο Αλέσιο Λίσι παραχώρησε τις πρώτες του δηλώσεις για την εποχή του ΠΑΟΚ, μετά την αποχώρηση του Γιάννη Κωνσταντέλια.

Ο ΠΑΟΚ είναι μπροστά σε δύο μεγάλες «προκλήσεις». Οι Θεσσαλονικείς αντιμετωπίζουν την Μπραν στα Play Offs του Conference League, με στόχο την είσοδό τους στη League Phase.

Σε αντίθετη περίπτωση, θα αναγκαστούν να πουν ένα πρόωρο «αντίο» από την Ευρώπη.

Η πρώτη «μονομαχία» είναι στην Τούμπα και έχει ιδιαίτερη σημασία, καθώς θα είναι το πρώτο ματς, στην εποχή μετά τον Γιάννη Κωνσταντέλια.

Ο Αλέσιο Λίσι στάθηκε σε ένα πολύ μεγάλο μέρος της συνέντευξης Τύπου στην απουσία του Έλληνα μεσοεπιθετικού.

Πιο συγκεκριμένα, ο Ιταλός τεχνικός μίλησε για τις αλλαγές που πρέπει να γίνουν.



Την ίδια ώρα, τόνισε πως πρέπει να υπάρξει μία ποιοτική αντικατάσταση στη θέση του, ακόμα και αν είναι δύσκολο να βρεθεί παίκτης του επιπέδου του, ενώ υπάρχουν ήδη ποδοσφαιριστές που μπορούν να «καλύψουν» μερικές ανάγκες της ομάδας του.

Η προετοιμασία του Δικεφάλου για το παιχνίδι της Πέμπτης με αντίπαλο την Μπραν συνεχίστηκε με μία πρωινή προπόνηση στο Αθλητικό Κέντρο της Νέας Μεσημβρίας. #PAOK #NewEra



🔗https://t.co/bFkYmKAfGl pic.twitter.com/voaTt1rPRc — PAOK FC (@PAOK_FC) August 18, 2026

Αναλυτικά, οι δηλώσεις του Αλέσιο Λίσι:

Για τις απουσίες της Μπραν:

«Η Μπραν έχει πολλές εναλλακτικές. Και εμείς παίζουμε με απουσίες, αυτό είναι το ποδόσφαιρο, οπότε θα υπάρχει μία ισορροπία».

Για τις αντιδράσεις λόγω Κωνσταντέλια:

«Είμαι αφοσιωμένος στο παιχνίδι, έχουμε εκ των κορυφαίων οπαδών στον κόσμο. Είμαι σίγουρος ότι θα είναι 90 λεπτά δίπλα μας και αυτό θα είναι το κλειδί του αγώνα».

Ο ΠΑΟΚ έχει βγάλει ένα «χρυσάφι» από τις ακαδημίες του Γιάννης Κωνσταντέλιας, ακόμα ένα παιδί του ΠΑΟΚ άνοιξε τα… φτερά του, με τους Θεσσαλονικείς να βάζουν πολλά χρήματα στον λογαριασμό τους, χάρη στις ακαδημίες τους.

Για το αν θα αλλάξει το πλάνο λόγω του Γιάννη Κωνσταντέλια:

«Πρέπει να φτιάξουμε κάτι, γιατί είναι ένας παίκτης πολύ καλού επίπεδου. Έχουμε δύο μεγάλες μάχες και πρέπει να διορθώσουμε αυτή την κατάσταση. Έχουμε διαφορετικούς παίκτες που μπορούν να συνεισφέρουν για να ανταποκριθούμε στην μετά Κωνσταντέλια εποχή».

Για το τι ματς περιμένει:

«Ένα παιχνίδι που θα πιέσει πολύ η Μπραν. Να είμαστε έτοιμοι να αντέξουμε αυτή την πίεση των Νορβηγών. Να έχουμε την ίδια ταχύτητα με αυτούς, κάτι δύσκολο γιατί η Μπραν είναι στη μέση του πρωταθλήματος».

Για τις μεταγραφικές ανάγκες αν άλλαξε κάτι:

«Είναι ένας πολύ σημαντικός παίκτης. Πρέπει να υπογράψουμε κάτι σ’ αυτή τη θέση, σε ένα παρόμοιο επίπεδο. Εμπιστεύομαι τους αθλητικούς διευθυντές και τη διοίκηση. Να βρούμε παίκτες σ’ αυτή τη θέση που να προσφέρουν παρόμοια με τον Ντέλια. Δύο παίκτες σε παρόμοια θέση με αυτή. Αδύνατο να βρεθεί τόσο σύντομα παρόμοιας αξίας παίκτης.

Αύριο είναι το πιο σημαντικό ματς. Να τα δώσουμε όλα. Αυτή τη στιγμή έχουμε κάποιες καταστάσεις με τον Ζίβκοβιτς για παράδειγμα, οπότε πρέπει να το διαχειριστούμε. Μπορούμε να μιλήσουμε για το πρόγραμμα, αλλά πρέπει να επικεντρωθούμε στο ματς με τη Μπραν και να μπούμε στην Ευρώπη».

Γιάννη, σου ευχόμαστε ολόψυχα καλή τύχη και κάθε επιτυχία στο νέο κεφάλαιο της καριέρας σου!



Ήταν νομοτελειακό πως θα ερχόταν η ώρα να ανοίξεις τα φτερά σου, να πετάξεις ακόμη πιο ψηλά, να κυνηγήσεις όλα τα όνειρά σου 🦅



Πάντα θα σε παρακολουθούμε και θα χαιρόμαστε με κάθε σου… pic.twitter.com/i7j4ugwtjs — PAOK FC (@PAOK_FC) August 17, 2026

Για το τι είπε στον Γιάννη Κωνσταντέλια και για τα κακά ξεκινήματα:

«Κάναμε μία καλή συζήτηση χθες που ήρθε στην προπόνηση, δεν θα τα πω όλα προφανώς. Του είπα ότι του αξίζουν τα καλύτερα, είναι εξαιρετικός άνθρωπος, εξαιρετικός ποδοσφαιριστής και του ευχήθηκα τα καλύτερα. Στο πρώτο ματς με την Άντερλεχτ έπρεπε να κερδίσουμε. Στο Βέλγιο ήμασταν κακοί. Είναι το τέταρτο επίσημο ματς. Τα τρία πρώτα ήταν καλά, οπότε συνεχίσουμε να δουλεύουμε για να διορθώσουμε το πρόβλημα του τελευταίου ματς. Ελπίζω αύριο να δούμε την ομάδα που βλέπαμε μέχρι πριν το Βέλγιο».

Για το αν οι παίκτες του είναι ικανοί να αντέξουν τη ζέστη συγκριτικά με αυτούς της Μπραν:

«Για μένα είναι πιο σημαντικό ότι Μπραν είναι στη μέση του πρωταθλήματος, συγκριτικά με τη ζέστη. Αυτό είναι πιο σημαντικό».

Δείτε στο παρακάτω βίντεο τις δηλώσεις του Αλέσιο Λίσι: