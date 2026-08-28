Ο ΠΑΟΚ έμεινε εκτός Ευρώπης, αφού αποκλείστηκε από την Μπραν. Ποια ήταν η τελευταία φορά που είχε γίνει κάτι ανάλογο, και πόσο «άλλαξε» από τότε;

Η σεζόν στην Ευρώπη για τον ΠΑΟΚ τελείωσε πρόωρα. Οι Θεσσαλονικείς, αν και επέστρεψαν απέναντι στην Μπραν (27/08, 3-2), τελικά ηττήθηκαν και είπαν «αντίο».

Επομένως, ο «Δικέφαλος του Βορρά», για τον επόμενο έναν χρόνο θα έχει το μυαλό του μονάχα στη Stoiximan Super League, αλλά και το Superbet Κύπελλο Ελλάδας.

Μία συνθήκη που δεν συναντάμε πολύ συχνά, αφού ο ΠΑΟΚ τα τελευταία χρόνια, ήταν συνεχώς στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις.

Ποια ήταν η τελευταία φορά, που είχε συμβεί κάτι ανάλογο, και πόσο «διαφορετικό» ήταν το ρόστερ τότε;

Για να βρούμε την «απάντηση» θα πρέπει να πάμε στη σεζόν 2022-23. Τότε, η ομάδα με τον Ραζβάν Λουτσέσκου στο «τιμόνι» της είχε μείνει εκτός, έπειτα από τον αποκλεισμό από τη Λέφσκι Σόφιας.

Εκείνη την αγωνιστική χρονιά, ο ΠΑΟΚ πήρε την τέταρτη θέση στη βαθμολογία του πρωταθλήματος. Tόσο, στην κανονική διάρκεια, όσο και στα Play Offs.

Στο Κύπελλο Ελλάδας είχε φτάσει στον τελικό, όμως, είχε ηττηθεί από την ΑΕΚ με 2-0, που -τότε- ολοκλήρωσε το νταμπλ.

Ελάχιστοι είναι οι παίκτες του «Δικεφάλου του Βορρά» που έχουν στη μνήμη τους εκείνη τη σεζόν.

Για την ακρίβεια, μονάχα οι Γιάννης Μιχαηλίδης και Αντρίγια Ζίβκοβιτς το «έζησαν» από την αρχή, ενώ του Γενάρη του 2023 είχε αποκτηθεί και ο Τάισον.

Επομένως, μιλάμε μονάχα για τρεις παίκτες, που παραμένουν «ίδιοι» από το ρόστερ του ΠΑΟΚ.

Σχεδόν τέσσερα χρόνια αργότερα θα «βιώσουν» μία παρόμοια κατάσταση, καθώς μεσοβδόμαδοι αγώνες δεν θα υπάρχουν, αφού οι Θεσσαλονικείς είπαν «αντίο» στην Ευρώπη.