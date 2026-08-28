Ο Παναθηναϊκός «κλείδωσε» τη συμμετοχή του στη League Phase του Conference League και ο Τζέικομπ Νίστρουπ συνέχισε ένα απίστευτο σερί του!

Και τελικά, ο Παναθηναϊκός πήρε την πρόκριση!

Σε ένα «επεισοδιακό» ματς ξεπέρασε το «εμπόδιο» της Χράντεντς Κράλοβε (27/08, 1-2 παρ.), με τον Σίριελ Ντέσερς να «καθαρίζει» ερχόμενος από τον πάγκο!

Οι «πράσινοι», όλα έδειχναν ότι θα «κλειδώσουν» τη νίκη στην κανονική διάρκεια, όμως ο Βλάντιμιρ Νταρίντα με γκολ στις καθυστερήσεις έδωσε… παράταση.

Στο έξτρα ημίωρο, ο Παναθηναϊκός «χαμογέλασε», καθώς κέρδισε πέναλτι και στο 120+5’ ήρθε η στιγμή της πρόκρισης!

Σε μία αναμέτρηση, που ο Τζέικομπ Νίστρουπ, παρά το δραματικό της φινάλε είχε την ευκαιρία να δώσει συνέχεια σε ένα απίστευτο σερί που «τρέχει»!

Το απίστευτο 100% του Νίστρουπ

Ο Δανός τεχνικός «κουβαλούσε» μεγάλη εμπειρία στα προκριματικά Ευρώπης. Όσο ήταν στην Κοπεγχάγη είχε ζήσει τρεις συνεχόμενες σεζόν αυτή τη διαδικασία.

Η αρχή έγινε το καλοκαίρι του 2024, όταν και ξεκίνησε στον 2ο προκριματικό γύρο του Champions League.

Οι Δανοί απέκλεισαν κατά σειρά τις Μπρέινταμπλικ, Σπάρτα Πράγας και Ρακόφ και μπόρεσαν να είναι στους ομίλους της διοργάνωσης.

Την αμέσως επόμενη αγωνιστική χρονιά το «ταξίδι» της ξεκίνησε από τον ίδιο γύρο, αλλά αυτή τη φορά στο Conference League.

Η Κοπεγχάγη με ένα αήττητο σερί μπόρεσε να αφήσει εκτός τις Μάγκπις, Μπανίκ Οστράβα, αλλά και την Κλιμάρνοκ και δήλωσε «παρών» στη League Phase της διοργάνωσης.

Τελευταίο «εμπόδιο» και πάλι στον 2ο προκριματικό γύρο του Champions League την περασμένη σεζόν. Το αποτέλεσμα; Ακριβώς ίδιο!

Η Κοπεγχάγη πέρασε τις Ντρίτα, Μάλμε και Βασιλεία και προκρίθηκε για πρώτη φορά στη League Phase των «αστεριών»!

Στον Παναθηναϊκό το έργο του ήταν πολύ δύσκολο, καθώς δεν είχε «δικαίωμα» σε κανένα λάθος. Παρ’ όλα αυτά, ήταν ξανά «άχαστος»!

Η «αφετηρία» ήρθε απέναντι στην Πάκσι, για να ακολουθήσει η ΤΣΣΚΑ 1948, αλλά και η Χράντεντς Κράλοβε.

Οι «πράσινοι» αν και… ίδρωσαν μπόρεσαν να κάνουν το 3/3 και κράτησαν «ατσαλάκωτο» το απίστευτο 100% του Τζέικομπ Νίστρουπ στα προκριματικά, που πλέον μετράει 12/12 προκρίσεις!