Ο Μάρκο Νίκολιτς θα κληθεί να πάρει μεγάλες αποφάσεις για την ευρωπαϊκή λίστα της ΑΕΚ, στις αρχές του Φεβρουαρίου.

Το επόμενο ματς της ΑΕΚ εκτός συνόρων αργεί, αλλά για να καταθέσει τη νέα της ευρωπαϊκή λίστα με τις επιλογές του Μάρκο Νίκολιτς, όχι.

Συγκεκριμένα, το σύνολο του Σέρβου προπονητή θα αγωνιστεί στη φάση των «16» του Conference League στις 12 και 19 Μαρτίου. Η κλήρωση για το ποιον θα αντιμετωπίσει εκεί θα γίνει στις 27 Φεβρουαρίου, μετά την ολοκλήρωση των Play Offs, και ήδη ξέρει πως θα βρει μπροστά της έναν νικητή από τα ζευγάρια: Ντρίτα – Τσέλιε ή Νόα – Άλκμααρ.

Από τις αρχές Φεβρουαρίου, όμως, οι αλλαγές στην ευρωπαϊκή λίστα της ΑΕΚ θα έχουν γίνει από τον Μάρκο Νίκολιτς.

Σε αυτές είναι πολύ πιθανό να ενταχθεί ένας χαφ, για τον οποίο γίνεται προσπάθεια απόκτησης εντός της μεταγραφικής περιόδου του Ιανουαρίου.

Συγκεκριμένα, τρεις αλλαγές έχει το δικαίωμα να κάνει, συγκριτικά με την προηγούμενη ευρωπαϊκή λίστα. Δεδομένα ο Μπάρναμπας Βάργκα θα πάρει την θέση του Φραντζί Πιερό, ενώ ο μέσος που θα αποκτηθεί θα αντικαταστήσει τον Μάρκο Γκρούγιτς. Τέλος, οι Ζοάο Μάριο και Ρόμπερτ Λιούμπισιτς διεκδικούν την θέση του Ρομπέρτο Περέιρα.