Η πιθανή ενδεκάδα του Παναθηναϊκού στην πρώτη αναμέτρηση με την Πάκσι.

Ο Παναθηναϊκός δοκιμάζεται στην Ουγγαρία (23/07, 21:00), απέναντι στην Πάκσι, στο πλαίσιο του πρώτου αγώνα του δεύτερου προκριματικού γύρου του Conference League.

Το «τριφύλλι» θέλει να καθαρίσει την υπόθεση πρόκριση από το πρώτο παιχνίδι, ώστε να διευκολύνει το έργο του στον επαναληπτικό.

Ο Τζέικομπ Νίστρουπ μοιάζει να έχει καταλήξει στους περισσότερους ποδοσφαιριστές που θα επιλέξει για την αρχική ενδεκάδα της ομάδας του.

Η σύμπτωση με τον τελευταίο ξένο αρχηγό του Παναθηναϊκού, πριν τον Ντε Φράι Λίγες ώρες πριν το πρώτο επίσημο παιχνίδι της νέας σεζόν για τον Παναθηναϊκό, ο Νίστρουπ ανακοίνωσε την 6άδα των αρχηγών με τον Στέφαν Ντε Φράι πρώτο επιλαχόντα. Ποιο το κοινό του με τον τελευταίο ξένο αρχηγό;

Κάτω από τα δοκάρια θα είναι ο Ινιάκι Πένια, ενώ δεξιά θα βρεθεί ο Τσάπρας, αριστερά ο Κυριακόπουλος και στο κέντρο της άμυνας ο Ντε Φράι με έναν εκ των Κάτρη/Τουμπά.

Στον χώρο της μεσαίας γραμμής έχει προβάδισμα ο Καμαρά με τον Τσέριν και στα «φτερά» της επίθεσης ο Αντίνο με τον Ζαρουρί.

Από εκεί και πέρα, μοναδικός προωθημένος θα είναι ο Ανδρέας Τεττέη, με τον Γιάγκουσιτς να κινείται σε ελεύθερο ρόλο πίσω του.