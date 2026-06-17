Ο Παναθηναϊκός έμαθε ότι στον δεύτερο προκριματικό γύρο του Conference League θα αντιμετωπίσει την Πάκσι. Ποιο είναι το προφίλ της ουγγρικής ομάδας;

Ο Παναθηναϊκός έμαθε τον πρώτο του αντίπαλο στο… δύσβατο μονοπάτι που έχει μέχρι τη League Phase του Conference League.

Οι «πράσινοι» θα αντιμετωπίσουν στον δεύτερο προκριματικό γύρο την Πάκσι, με το πρώτο ματς να είναι στην Ουγγαρία στις 23 Ιουλίου, και τη ρεβάνς στο ΟΑΚΑ, μία εβδομάδα αργότερα.

Τι θα πρέπει να «προσέξει» ο Παναθηναϊκός στο «συναπάντημά» του, με την Πάκσι;

Πάκσι:

Μιλάμε για μία ομάδα, που τα τελευταία χρόνια έχει κάνει βήματα μπροστά. Από τη σεζόν 2020-21 τερματίζει σταθερά, μέσα στις πρώτες έξι θέσεις της Ουγγρίας, ενώ την περασμένη ήταν στην τρίτη.

Στην Ευρώπη έχει κάνει λίγα πράγματα, καθώς δεν έχει μπει ποτέ σε ομίλους, ενώ πέρυσι έμεινε εκτός απ’ τα προκριματικά του Conference League.

Την ίδια ώρα, στο Κύπελλο δεν μπόρεσε να καταφέρει κάτι, καθώς αποκλείστηκε από τη φάση των «16». Μιλάμε για μία ομάδα, που δεν στηρίζεται στο ατομικό ταλέντο, αλλά στην ομαδική δουλειά.

Ο προπονητής της είναι ο Γκιόργκι Μπιόγκαρν και είναι στην ομάδα από τον Φλεβάρη του 2024.