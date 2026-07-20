Ο Παναθηναϊκός έμαθε τον αντίπαλό του για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Conference League, σε περίπτωση που περάσει το εμπόδιο της Πάκσι!

Ο Παναθηναϊκός, σε περίπτωση πρόκρισης επί της Πάκσι, θα βρει στον δρόμο του τον νικητή του ζευγαριού Σπάρτακ Τρνάβα-ΤΣΣΚΑ 1948, στον τρίτο προκριματικό γύρο του Conference League!

Το μεσημέρι της Δευτέρας (20/07), το «τριφύλλι» γνώρισε το εμπόδιο που θα χρειαστεί να ξεπεράσει, προκειμένου να συνεχίσει στα Play Offs της τρίτης τη τάξει διασυλλογικής διοργάνωσης.

Σε περίπτωση αποκλεισμού από την Πάκσι, ο Παναθηναϊκός θα αποχαιρετήσει την Ευρώπη για τη φετινή αγωνιστική περίοδο.

Την περασμένη σεζόν, η Σπάρτακ Τρνάβα τερμάτισε στην 3η θέση του πρωταθλήματος Σλοβακίας, πίσω από Σλόβαν Μπρατισλάβας και Ντουνάισκα Στρέντα. Στο εγχώριο κύπελλο πήγε έως τα προημιτελική, όπου αποκλείστηκε από την Σπορ Ποντμπρεζόβα.

Από την άλλη πλευρά, η ΤΣΣΚΑ 1948 τερμάτισε επίσης στην 3η θέση στο πρωτάθλημα της Βουλγαρίας και αποκλείστηκε στα προημιτελικά του εγχώριου κυπέλλου από την ΤΣΣΚΑ Σόφιας.

Σε περίπτωση που προκριθεί από την Πάκσι, ο Παναθηναϊκός θα έχει το πρώτο ματς του τρίτου προκριματικού στο Conference League στην Αθήνα, στις 6 Αυγούστου, ενώ θα δοκιμαστεί εκτός έδρας στον επαναληπτικό, στις 13.