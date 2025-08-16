Η ΑΕΚ κατέθεσε στην UEFA τη λίστα με τους ποδοσφαιριστές για τα παιχνίδια με την Άντερλεχτ, όμως ίσως δεν είναι η τελική.

Η ΑΕΚ ανακοίνωσε ότι για τις αναμετρήσεις με την Άντερλεχτ στα Play Offs του Conference League, ο Χρυσόπουλος θα πάρει τη θέση του Κολιμάτση, στην ευρωπαϊκή λίστα.

Η αλλαγή αυτή έχει ήδη γνωστοποιηθεί στην UEFA, ενώ δεν υπάρχει προς το παρών καμία μεταβολή στους 17 ξένους παίκτες της ομάδας. Ωστόσο, αυτό είναι κάτι που μπορεί να διαφοροποιηθεί τις παραμονές του αγώνα.

Η κίνηση-ματ του Νίκολιτς και πώς «μεταφράζεται» για το μέλλον Η αλλαγή που «μεταμόρφωσε» την ΑΕΚ κόντρα στον Άρη Λεμεσού και όσα σχεδιάζει ο Μάρκο Νίκολιτς.

Οι τελικές αποφάσεις σχετικά με την τελική λίστα των παικτών θα παρθούν την Τρίτη, λίγο πριν η ομάδα αναχωρήσει για το Βέλγιο.

Αυτό συμβαίνει διότι υπάρχουν δύο ανοιχτά «μέτωπα». Αρχικά, η ΑΕΚ αναζητά ενίσχυση στη γραμμή των χαφ. Επομένως, εάν αποκτηθεί παίκτης σε αυτή τη θέση, τότε υπάρχει περίπτωση να τον δούμε να εντάσσεται στη λίστα.

Άλλο τύχη, άλλο στην τύχη Ο Θάνος Σαρρής γράφει για την πολύπλευρη σημασία των ελληνικών προκρίσεων σε Europa και

Conference League και για τις μικρές λεπτομέρειες που συνήθως βαφτίζονται τύχη.

Έπειτα, τίθεται και το ζήτημα του τραυματισμού του Περέιρα, ο οποίος έγινε αναγκαστική αλλαγή, μόλις στο 3ο λεπτό της αναμέτρησης κόντρα στον Άρη Λεμεσού.

Έτσι, λοιπόν, είναι ανοιχτό το ενδεχόμενο η «Ένωση» προχωρήσει σε κάποια αλλαγή στη λίστα της, πριν από τα ματς με τους Βέλγους.

Αναλυτικά, η ευρωπαϊκή λίστα της ΑΕΚ:

Στρακόσα, Μπρινιόλι, Αγγελόπουλος, Μπαλαμώτης, Χρυσόπουλος, Ρέλβας, Μουκουντί, Μάριν, Βίντα, Πενράις, Πήλιος, Ρότα, Κοσίδης, Γκατσίνοβιτς, Γιόνσον, Λιούμπισιτς, Μάνταλος, Περέιρα, Πινέδα, Κοϊτά, Κουτέσα, Γιόβιτς, Πιερό, Ζίνι.