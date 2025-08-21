Η Άντερλεχτ πίεσε από το πρώτο λεπτό, αλλά βρήκε συνεχόμενες απαντήσεις απ’ τον Θωμά Στρακόσα. Ωστόσο, στο 21’ ο Αλβανός τερματοφύλακας νικήθηκε, από τον Κάσπερ Ντόλμπεργκ.

Η Άντερλεχτ ξεκίνησε με… φόρα την αναμέτρηση με την ΑΕΚ. Οι Βέλγοι πίεσαν από το πρώτο λεπτό, ώστε να βρουν το γκολ, που θα τους δώσει το προβάδισμα.

Ωστόσο, όλες οι προσπάθειες των ποδοσφαιριστών του Μπέσνικ Χάσι έβρισκαν πάνω στο «τείχος» του Θωμά Στρακόσα. Ο Αλβανός τερματοφύλακας έκανε τα πάντα για να μην δεχτεί γκολ η ομάδα του.

Στο 3’ ο Σέζαρ Χουέρτα απείλησε, αλλά ο πρώην παίκτης της Λάτσιο του είπε «όχι». Πέντε λεπτά αργότερα είχαμε την πιο εντυπωσιακή φάση της αναμέτρησης.

Και πάλι ο Σέζαρ Χουέρτα έκανε ένα δυνατό σουτ, με τον Θωμά Στρακόσα να μην μπλοκάρει. Η μπάλα έφτασε στον Κάσπερ Ντόλμπεργκ, που δεν μπόρεσε να νικήσει τον τερματοφύλακα της ΑΕΚ από τα δύο μέτρα!

Μάλιστα, η απόκρουσή του έγινε με τα πόδια! Και ας μην έφτανε αυτό, πρόλαβε να σηκωθεί και να απομακρύνει σε κόρνερ τη δεύτερη προσπάθεια του Δανού επιθετικού.

Ωστόσο, στο 21’ ο σέντερ φορ της Άντερλεχτ κέρδισε τον Θωμά Στρακόσα, με ένα δυνατό σουτ εκτός περιοχής έκανε το 1-0, με τους γηπεδούχους να βρίσκουν το γκολ που έψαχναν.