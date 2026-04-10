Ο Μάρκο Νίκολιτς στη συνέντευξη Τύπου επανέλαβε μία λέξη πάρα πολλές φορές, δείχνοντας ένα γεγονός που τον «προβλημάτισε» αρκετά απ’ το Ράγιο Βαγιεκάνο – ΑΕΚ (09/04, 3-0).

Η ΑΕΚ είναι με την «πλάτη» στον τοίχο, αφού δεν υπάρχουν περιθώρια για λάθη, έπειτα από τη «βαριά» ήττα με 3-0 (09/04) απ’ τη Ράγιο Βαγιεκάνο.

Η «Ένωση» θα ψάξει μία μεγάλη ανατροπή στην Allwyn Arena, αν θέλει να είναι στα ημιτελικά του Conference League.

Ακόμα και αν οι «κιτρινόμαυροι» ηττήθηκαν με αυτό το σκορ, ο Μάρκο Νίκολιτς ανέφερε στη συνέντευξη Τύπου ουκ ολίγες φορές πως δεν είναι ένα αποτέλεσμα που αντικατοπτρίζει την εικόνα του ματς.

Παράλληλα, ο μεγαλύτερος «προβληματισμός» του Σέρβου τεχνικού φαίνεται πως ήρθε μέσα από μία «επαναλαμβανόμενη» λέξη.

Συγκεκριμένα, ο προπονητής της ΑΕΚ ανέφερε πως θέλει να «ψάξει» το «γιατί» η ομάδα του δεν είχε την τύχη με το μέρος της.

Αναλυτικά, τι είπε ο Μάρκο Νίκολιτς:

«Δεν είναι ένα καλό αποτέλεσμα. Θεωρώ πως δεν αντικατοπτρίζει την εικόνα του ματς. Είχαμε περισσότερες προσπάθειες στο τέρμα, ευκαιρίες, αλλά δεν είχαμε τύχη. Δεν καταφέραμε να προσαρμοστούμε στις συνθήκες του κακού αγωνιστικού χώρου. Σε κρίσιμες στιγμές δεν πήραμε σωστές αποφάσεις και ο αντίπαλος τερματοφύλακας έκανε επεμβάσεις.

Δεχθήκαμε ένα δεύτερο γκολ από ένα ριμπάουντ. Στο δεύτερο μέρος γλιστράγαμε πάλι πολύ και μετά ήρθε ένα άτυχο πέναλτι για το τελικό σκορ. Αυτό που συνέβη δεν αντικατοπτρίζει το τελικό αποτέλεσμα. Έχουμε τη ρεβάνς μπροστά στους φιλάθλους μας, στην έδρα μας. Πιστεύουμε στην ομάδα και στην έδρα μας θα πολεμήσουμε για τη νίκη και μετά να δούμε πως μπορούμε να κυνηγήσουμε το σκορ».

Για το αν το χέρι του Ρέλβας στο πέναλτι ήταν στήριξης και αν η ΑΕΚ μπορεί να κάνει την ανατροπή στη ρεβάνς:

«Έχουμε απόλυτη πίστη ότι μπορούμε να το γυρίσουμε και αναμένω τη ρεβάνς στην έδρα μας. Σήμερα δεν μας πήγαν τα πράγματα. Είχαμε τις ευκαιρίες και αυτό το ατυχές πέναλτι. Και για μένα δεν ήταν, αλλά δόθηκε.

Πρέπει να δούμε πως μπορούμε να αλλάξουμε την τύχη μας υπέρ μας αυτή τη φορά. Αυτό θα με απασχολεί, να βρω τον λόγο που μας εγκατέλειψε η τύχη γιατί δεν αξίζαμε αυτό το αποτέλεσμα. Έχουν κάθε δικαίωμα στη Ράγιο να πανηγυρίζουν και ελπίζω να είμαστε εμείς που θα γιορτάζουμε στις εξέδρες την επόμενη φορά».

Για το τι θα ήθελε να βελτιώσει στην ψυχολογία εν όψει ρεβάνς και τι θα άλλαζε στον τρόπο προσέγγισης του αγώνα αναφορικά τον ρυθμό:

«Αυτό που προέχει είναι να βρούμε τον λόγο που μας γύρισε την πλάτη η τύχη. Δεν ήταν μόνο τα γλιστρήματα, ήταν μια μπαλιά κάθετη που δεν πέρασε. Δεν είχαμε την ηρεμία και τη συγκέντρωση που απαιτούνταν. Έχουμε φτάσει ως τους 8 όμως. Δεν είμαστε χαρούμενοι και μένω σε αυτό. Πρέπει να πούμε ότι ήταν ενδιαφέρουσα αναμέτρηση, με ένταση. Δεν ήταν δίκαιο το αποτέλεσμα, αλλά αυτό είναι».

Για το τι ακριβώς είχε ο κακός αγωνιστικός χώρος:

«Το γνωρίζαμε. Και ο προπονητής της Ράγιο το είπε. Δεν είναι δικαιολογία και οι δύο ομάδες έπαιζαν. Εμείς πρέπει να δούμε τους λόγους που δεν είχαμε την τύχη με το μέρος μας».

Για την αλλαγή του Μάνταλου και γιατί δεν ξεκίνησε ο Μαρίν:

«Ο Μαρίν είχε ένα πρόβλημα στον αστράγαλο από το ματς με τον Ολυμπιακό. Δίνει ένταση στην ομάδα, έκανε φαρμακευτική αγωγή. Μας έλειψε ο Ραζβάν. Ο Μάνταλος έχει ένα μικρό τραυματισμό θα δούμε τι έχει ακριβώς».

Για το γρήγορο γκολ της Ράγιο και αν ήταν κλειδί:

«Εν μέρει ισχύει. Είναι ένα σοκ, αυτό είναι η απόδειξη ότι δεν μπήκαμε με τον σωστό τρόπο. Μετά τα πρώτα λεπτά φάνηκε να ψαχνόμαστε στο γήπεδο, επανήλθαμε, δημιουργήσαμε τέσσερις καλές ευκαιρίες, δεν σκοράραμε και σίγουρα τα γκολ μπήκαν σε κρίσιμα χρονικά σημεία».