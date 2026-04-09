Η υπόθεση πρόκριση για την ΑΕΚ έγινε πάρα πολύ δύσκολη, καθώς θα πρέπει να «ξεχάσει» γρήγορα μία ήττα που δεν είχε «ξαναζήσει» στην «εποχή Νίκολιτς».

Τα πράγματα έχουν γίνει πολύ δύσκολα για την ΑΕΚ. Η «Ένωση» έχασε με 3-0 (09/04) στη Μαδρίτη απέναντι στη Ράγιο Βαγιεκάνο και πλέον «κυνηγάει» μία τεράστια ανατροπή, ώστε να είναι στα ημιτελικά του Conference League.

Από τα πρώτα λεπτά η ομάδα του Ινίγκο Πέρεθ κατάφερε να πάρει προβάδισμα στο σκορ, ενώ πριν το ημίχρονο έκανε το 2-0. Το τελικό σκορ διαμορφώθηκε στο 74ο λεπτό, με τον Ίσι Παλαθόν από την άσπρη βούλα του πέναλτι.

Μπορεί να μιλάμε για μία «βαριά» ήττα. Όμως, η αλήθεια είναι πως η ΑΕΚ είχε πάρα πολλές ευκαιρίες, για να βρει έστω ένα γκολ.

Από το δοκάρι του Μπαρνάμπας Βάργκα, μέχρι τις χαμένες φάσεις του Αμπουμπακαρί Κοϊτά. Ωστόσο, το γκολ δεν ήρθε ποτέ και είχαμε μία ήττα που ήρθε με έναν «πρωτόγνωρο» τρόπο για την ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς.

H «πρωτόγνωρη» ήττα για την ΑΕΚ και τον Νίκολιτς

Τι εννοούμε; Η «Ένωση» έχασε για πρώτη φορά έχοντας δεχτεί τρία γκολ, ενώ εκείνη δεν έστειλε την μπάλα στα δίχτυα ούτε μία φορά.

Rayo Vallecano take a three-goal lead into the second leg 💪#UECL pic.twitter.com/MPwfkd7nhY — UEFA Conference League (@Conf_League) April 9, 2026

Με λίγα λόγια, μιλάμε για την πιο «βαριά» ήττα της ΑΕΚ από την ημέρα που «πάτησε» το πόδι του στην Ελλάδα ο Σέρβος τεχνικός.

Για την ακρίβεια, οι «κιτρινόμαυροι» έχουν δεχτεί τρία τέρματα, ακόμα μία φορά. Πότε έγινε αυτό; Στην πρεμιέρα του Conference League απέναντι στην Τσέλιε (02/11, 3-1).

Όμως, με μία μεγάλη διαφορά. Τότε, η ΑΕΚ είχε σκοράρει μία φορά και είχε ηττηθεί με το σκορ στο 3-1. Από τότε, έχει χάσει ακόμα τέσσερις φορές. Απέναντι σε Ολυμπιακό (26/10, 2-0) και ΠΑΟΚ (19/10, 0-2) και Τσέλιε (19/03, 0-2), είχε ηττηθεί με το ίδιο σκορ.

Κόντρα στον ΟΦΗ (14/01, 0-1) είχε μείνε εκτός από το Κύπελλο Ελλάδας Betsson, αφού οι Κρητικοί σκόραραν μία φορά, ενώ εκείνη καμία. Με τη Ράγιο Βαγιεκάνο να καταφέρνει να πάρει μία νίκη, που κανείς δεν το είχε κάνει στην «ΑΕΚ του Νίκολιτς».