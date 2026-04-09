Μετά την ήττα της ΑΕΚ απέναντι στη Ράγιο Βαγιεκάνο (09/04, 3-0) η 10η θέση στη βαθμολογία της UEFA απομακρύνεται για την Ελλάδα. Τι σημαίνει αυτό;

Η ΑΕΚ γνώρισε βαριά ήττα με 3-0 από τη Ράγιο Βαγιεκάνο (09/04) και έβαλε σε δύσκολη θέση την προσπάθεια της Ελλάδας να διατηρηθεί στη 10η θέση της βαθμολογίας της UEFA.

Η χώρα μας δίνει μεγάλη μάχη για να «μπει» στη 10άδα του. Όμως, το αποτέλεσμα στη Μαδρίτη την «πλήγωσε» σημαντικά.

Πλέον, αυτή η προσπάθεια έχει γίνει πιο απαιτητική. Η διαφορά από την Τσεχία παρέμεινε στους 513 πόντους.

Η ρεβάνς στα προημιτελικά του Conference League για την ΑΕΚ μετατρέπεται σε τελικό. Η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς πρέπει να βγάλει αντίδραση, να παίξει επιθετικά και να κυνηγήσει την ανατροπή, αν θέλει να κρατήσει «ζωντανές» τις ελπίδες.

Τα δεδομένα είναι ξεκάθαρα. Αν η «Ένωση» πάρει την πρόκριση, τότε θα μειώσει και θα έχει την ευκαιρία στα ημιτελικά να «πιάσει» τη 10άδα. Σε οποιοδήποτε άλλο σενάριο, η Τσεχία θα παραμείνει εκεί.

Αν η ΑΕΚ τα καταφέρει και «μαζέψει» παραπάνω από 513 πόντους, τότε ο πρωταθλητής της Stoiximan Super League της σεζόν 2026/27 θα εξασφαλίσει απευθείας συμμετοχή στη League Phase του Champions League για την αγωνιστική περίοδο 2027/28.

Σε αντίθετη περίπτωση, ο δρόμος θα γίνει πιο δύσκολος. Ο πρωταθλητής θα ξεκινήσει από τα Play Offs της διοργάνωσης.

Αναλυτικά, η βαθμολογία της UEFA:

09. Τουρκία 51.875 (+11.075 – 0/5)

10. Τσεχία 48.525 (+11.025 – 0/5)

11. Ελλάδα 48.012 (+13.800 – 1/5)

12. Πολωνία 46.750 (+15.750 – 0/4)

13. Δανία 42.306 (+12.450 – 0/4)

14. Νορβηγία 41.237 (+8.050 – 0/5)

15. Κύπρος 35.693 (+12.156 – 0/4)

Τα ευρωπαϊκά εισιτήρια ανά θέση για τη σεζόν 2026/27:

10η ΘΕΣΗ

Πρωταθλητής: Απευθείας στο League Phase του Champions League

Κυπελλούχος: Playoffs Europa League

Δεύτερος: 2ος προκριματικός Champions League (μονοπάτι μη πρωταθλητών)

Τρίτος: 2ος προκριματικός Europa League

Τέταρτος: 2ος προκριματικός Conference League