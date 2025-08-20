Η ΑΕΚ ετοιμάζεται για τις διπλές «μάχες» με την Άντερλεχτ και ο Μάρκο Νίκολιτς θέλει να ετοιμάσει την ομάδα του, ώστε να είναι εκείνη που στο φινάλε θα πάρει το εισιτήριο για τη League Phase του Conference League.

Ο Σέρβος τεχνικός, παραχωρώντας δηλώσεις στην Cosmote TV, κατέστησε σαφές το στοιχείο που δεν του άρεσε, στα ματς με τον Άρη Λεμεσού, ενώ μίλησε για το αν θα υπάρξει αλλαγή στη λίστα της «Ένωσης».

Αναλυτικά, όσα είπε ο Μάρκο Νίκολιτς:

Για το ματς με την Άντερλεχτ: «Δύο δύσκολοι γύροι πίσω μας, δύο δύσκολοι αντίπαλοι, δύο νίκες και δύο ισοπαλίες. Περάσαμε δύο δύσκολους γύρους και τώρα παίζουμε στα play offs, απέναντι στην Άντερλεχτ, μια ιστορική ευρωπαϊκή ομάδα. Μια ομάδα που διαθέτει ποιοτικούς ποδοσφαιριστές, όπως ο Ντόλμπεργκ, όπως ο Αζάρ, όπως πολλοί ακόμη. Είναι, δίχως αμφιβολία, ο πιο δύσκολος αντίπαλος έως τώρα. Όμως, είμαστε σε καλό δρόμο, με πολύ καλή διάθεση. Στις προπονήσεις οι παίκτες έχουν κίνητρο και είναι έτοιμοι για το παιχνίδι. Επίσης, αισθανόμαστε ότι ωριμάζουμε ως ομάδα, είμαστε χαρούμενοι και ανυπόμονοι να ξεκινήσει το παιχνίδι. Είναι ένα νοκ άουτ παιχνίδι για τη φάση των play offs, πρέπει να παίξουμε όπως στο σκάκι: πολύ έξυπνα σε κάθε κίνηση. Γιατί η Άντερλεχτ είναι μια ομάδα, που αν αρχίσεις το «run and gun» στον αγωνιστικό χώρο, μπορεί να γίνει πολύ επικίνδυνη. Διαθέτει νεαρούς και γρήγορους ποδοσφαιριστές, είναι νεανική και ταλαντούχα ομάδα. Και γι’ αυτό τον λόγο, είναι καθαρό σε όλους εμάς ποιο είναι το έργο μας και προετοιμαζόμαστε κατάλληλα σε κάθε λεπτομέρεια. Νομίζω ότι οι παίκτες αντιλαμβάνονται τη στιγμή. Πιστεύω ότι θα έχουμε και πολύ καλή υποστήριξη από τον κόσμο, με στόχο να επιστρέψουμε με ένα πολύ καλό αποτέλεσμα».

Για το αν χρειάζεται μεγαλύτερη συγκέντρωση: «Χρειάζεται συγκέντρωση, προσήλωση, πειθαρχία σε όλο το ματς. Αυτό που δεν μου άρεσε στον τελευταίο γύρο απέναντι στον Άρη Λεμεσού ήταν ο τρόπος που δεχθήκαμε και τα τρία γκολ. Ήταν, θα το πω απλά, «δώρα». Προφανώς, ο αντίπαλος μας κάτι έκανε καλά για να σκοράρει, αλλά οι δικές μας αποφάσεις δεν ήταν καλές. Οπότε, πήραμε το μάθημα, δεν το πληρώσαμε γιατί προκριθήκαμε στον επόμενο γύρο, αλλά θα πρέπει να είμαστε πλέον πολύ συγκεντρωμένοι και με κίνητρο. Φυσικά, η Άντερλεχτ είναι, όπως είπα, μια ιστορική ευρωπαϊκή ομάδα. Πνευματικά, για εμάς, είναι λίγο διαφορετικά τώρα γιατί η μπάλα, πλέον, πάει στη δική τους πλευρά. Στους προηγούμενους δύο γύρους όλοι σκέφτονταν ότι η ΑΕΚ είναι το φαβορί ακόμη κι αν αντίπαλοι ήταν δύο σοβαρές ομάδες, η Χάποελ Μπερ Σεβά και ο Άρης Λεμεσού, κάτι που έλεγα συνεχώς. Αλλά τώρα είναι ξεκάθαρο σε όλους ότι έχουμε απέναντί μας έναν πολύ δυνατό αντίπαλο. Οπότε, είναι διαφορετική η ψυχολογία πριν από το παιχνίδι».

Για ενδεχόμενη αλλαγή στην ευρωπαϊκή λίστα: «Για την ώρα… συγνώμη, αλλά δεν έχω να μεταφέρω κάποια καλά νέα σε σχέση με ενδεχόμενη αλλαγή. Όμως, απομένουν 24 ώρες ακόμη και όπως λένε… η ελπίδα πεθαίνει τελευταία! Η αλήθεια είναι ότι όλοι προσπαθούν, δίνουν τον καλύτερό τους εαυτό και για μία ακόμη φορά, θα ήθελα να ευχαριστήσω δημοσίως τον πρόεδρο. Κατ’ αρχάς, γιατί μέχρι τώρα κάνει τα πάντα τόσο για την ανακαίνιση του προπονητικού μας κέντρου, όσο και για την ανοικοδόμηση της ομάδας. Είναι εδώ για ό,τι χρειάζεται η ΑΕΚ.

Επίσης, ο διευθύνων σύμβουλός, ο ποδοσφαιρικός διευθυντής και όλοι όσοι εμπλέκονται στη διαδικασία, δίνουν τον καλύτερό τους εαυτό, προκειμένου να βοηθήσουν στην ενίσχυση της ομάδας. Επίσης, έχουμε κάποιους παίκτες εδώ που είναι καιρό. Όλα θα γίνουν και θα γίνουν βήμα – βήμα, δεν είναι εφικτό να αλλάξουν όλα σε μία μέρα».