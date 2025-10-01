Ο Μάρκο Νίκολιτς μίλησε για το επερχόμενο παιχνίδι της ΑΕΚ με την Τσέλιε, αλλά και για την ετοιμότητα των Γκρούγιτς-Γκατσίνοβιτς.

Ο Μάρκο Νίκολιτς έδειξε, στο πλαίσιο της συνέντευξης Τύπου για το Τσέλιε-ΑΕΚ στην πρεμιέρα της League Phase του Conference League, πως είναι ιδιαίτερα χαρούμενος, που επιστρέφει σε μία χώρα, στην οποία έχει εργαστεί στο παρελθόν.

Ο Σέρβος τεχνικός είχε βρεθεί στη Σλοβενία, έστω και για λίγο, ως προπονητής της Ολίμπια Λιουμπλιάνας, το 2016.

Πέρα από αυτό, μίλησε για την κατάσταση που βρίσκονται οι Μάρκο Γκρούγιτς και Μιγιάτ Γκατσίνοβιτς.

«Φυσικά και είναι έτοιμος. Δεν ξέρω αν θα είναι στην ενδεκάδα. Γνωρίζουμε την πολύ υψηλή του ποιότητα, την εμπειρία του, την επαγγελματική και σκληρή του νοοτροπία. Έχω εμπιστοσύνη στις ικανότητές του, όπως και σε όλους τους παίκτες μου. Ακόμα και πριν έρθει εδώ, ήξερα ότι είναι διαφορετικού προφίλ παίκτης που δίνει έξτρα ποιότητα στην ομάδα», ανέφερε αρχικά ο Νίκολιτς για τον Γκρούγιτς.

Έπειτα, μιλώντας για την Γκατσίνοβιτς είπε: «Για να είναι εδώ φυσικά και είναι έτοιμος. Έχει πιθανότητες να παίξει. Όσο χρόνο μπορεί μετά από τον τραυματισμό. Δεν το γνωρίζω αυτό. Το πιθανότερο είχα πει ήταν να είναι μαζί μας. Είναι πιθανό να παίξει, αλλά δεν ξέρω το πόσο».

Παράλληλα, ανέφερε στη συνέντευξη Τύπου: «Είμαι πολύ χαρούμενος που είμαι εδώ, σε αυτή τη χώρα που έχω δουλέψει στο παρελθόν. Είναι ένα όμορφο περιβάλλον. Είμαι χαρούμενος για τι ξεκινάμε αυτό που ονειρευόμασταν καιρό και για το οποίο δουλέψαμε σκληρά μετά από ένα δύσκολο ταξίδι. Αξίζουμε να βρισκόμαστε εδώ. Είμαστε όλοι σε μια βαθμολογία στη League Phase. Υπάρχουν έξι παιχνίδια και είναι θεμελιώδους σημασίας το πρώτο παιχνίδι γιατί ανοίγει με νίκη ο δρόμος για μια καλή πορεία.

Την Τσέλιε τη γνωρίζω καλά. Πέρυσι έφτασε στους 8 και βρίσκεται φέτος με διαφορά στην πρώτη θέση. Γνωρίζω κάποιους παίκτες της από τη Λοκομοτίβ Μόσχας. Είναι μια ομάδα που έχει έναν ιδιαίτερο τρόπο παιχνιδιού που είναι περίεργος και… δυσάρεστος κάποιες φορές. Είναι καλοί με την μπάλα και στο τρανζίσιον. Παίζουν ένα άγριο και επιθετικό ποδόσφαιρο. Δεν είναι τυχαίο ότι έχουν σημειώσει πάνω από 30 γκολ. Δέχονται όμως και γκολ. Πρέπει να κάνουμε το παιχνίδι μας, να μην πέσουμε στην παγίδα του ρυθμού τους. Χαίρομαι που θα έχουμε την υποστήριξη των οπαδών μας και ότι η Τσέλιε έδωσε όσα περισσότερα εισιτήρια γινόταν. Έχουμε υψηλό κίνητρο και είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε.

Θα είμαστε όπως πάντα ανταγωνιστικοί. Έχουμε έρθει για να παίξουμε, να είμαστε ανταγωνιστικοί και όχι για διακοπές. Παίζουμε απέναντι σε μια ανταγωνιστική ομάδα».