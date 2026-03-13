Μία άμυνα από «ατσάλι», που μονάχα μια φορά έχει «σπάσει» με την ΑΕΚ Λάρνακας να μην θέλει με τίποτα να δεχτεί γκολ στο Conference League!

Αν έχετε αναρωτηθεί ποια είναι η καλύτερη άμυνα στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, η απάντηση έχει «κρυφτεί» στο Conference League.

Κι όμως, ούτε η Άρσεναλ, ούτε κάποια ισπανική ομάδα, ούτε κάποια ιταλική δεν έχει αυτόν τον τίτλο.

Ο σύλλογος που έχει μία άμυνα που δεν «σπάει» με τίποτα είναι πολύ κοντά μας. Άλλωστε, βρίσκεται μονάχα λίγα χιλιόμετρα μακριά από την Ελλάδα, αφού είναι στην Κύπρο!

Κι όμως, η τρομερή σεζόν της ΑΕΚ Λάρνακας έχει «συνδεθεί» κυρίως με τα όσα κάνει στο αμυντική της γραμμή.

🏟️ Attendances | 🟢 UECL R16, Leg 1 (12 Mar)



36,290 🇵🇱 Lech Poznań v 🇺🇦 Shakhtar Donetsk

18,095 🇹🇷 Samsunspor v 🇪🇸 Rayo Vallecano

17,985 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Crystal Palace v 🇨🇾 AEK Larnaca

14,013 🇳🇱 AZ v 🇨🇿 Sparta Prague

8,500 🇨🇿 Sigma Olomouc v 🇩🇪 Mainz 05

8,154 🇭🇷 Rijeka v 🇫🇷 Strasbourg

7,852… pic.twitter.com/cLevWWCgFJ — Football Meets Data (@fmeetsdata) March 13, 2026

Παρέμεινε αήττητη στη League Phase του Conference League, ενώ σε έξι ματς μάζεψε μονάχα μία φορά την μπάλα από τα δίχτυα της.

Και αν νομίζουμε ότι είχε εύκολο έργο, ας σκεφτούμε απλά πως αντιμετώπισε την Κρίσταλ Πάλας, αλλά και την Άλκμααρ.

Αυτό το αήττητο σερί τής έδωσε ένα απευθείας εισιτήριο για τους «16» της διοργάνωσης. Όμως, στάθηκε αρκετά άτυχη, αφού απέναντί της είναι η Κρίσταλ Πάλας.

Η πρώτη μεταξύ τους «μονομαχία» -εδώ και λίγες ώρες- αποτελεί παρελθόν. Η ΑΕΚ Λάρνακας, άντεξε μέσα στο Selhurst Park, με τον φωτεινό πίνακα του σκορ να μην αλλάζει και πλέον όλα θα κριθούν στην Κύπρο.

Αυτή ήταν και συνολικά η έβδομη φορά που η ομάδα του Χαβιέρ Πέρεθ Ροθάντα κρατάει το… μηδέν!

🔥 Mistrz Polski z Jagiellonią Zlatan Alomerović po raz drugi w tym sezonie uchronił AEK Larnaca przed startą bramki w meczu z Crystal Palace w Londynie – 6 czyste konto w 7 spotkaniach LK.



Obronił 4 strzały, a jego prevented goals wynosiło 1.14. pic.twitter.com/pm2OJvPVkR — Jakub Śliżewski (@jakub_slizewski) March 13, 2026

Γεγονός, που δεν το έχουμε δει από κανέναν σύλογο, σε καμία ευρωπαϊκή διοργάνωση τη φετινή σεζόν.

Προφανώς και το ένα γκολ παθητικό αποτελεί και αυτό ρεκόρ, αφού η αμέσως επόμενη καλύτερη επίδοση ανήκει στη Μάιντζ που έχει δεχτεί τέσσερα τέρματα!

Θα μπορέσει η ΑΕΚ Λάρνακας να συνεχίσει το εντυπωσιακό σερί της ή η Κρίσταλ Πάλας θα βρει το «πώς» να… ξεκλειδώσει την άμυνά της;

Την απάντηση θα τη γνωρίζουμε σε λίγες ημέρες!