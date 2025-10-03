Ο Δαβίδ Γερασίμου «έσπασε» όλα τα… κοντέρ, στις διοργανώσεις της UEFA, με τη συμμετοχή του, κόντρα στην Άλκμααρ.

Μπορεί ακόμα να μην έχει «κλείσει» τα 16 του χρόνια, όμως ο Δαβίδ Γερασίμου έζησε μία στιγμή, που θα «χαραχθεί» για πάντα στη μνήμη του.

Η ΑΕΚ Λάρνακας αντιμετώπιζε την Άλκμααρ, στην Κύπρο, για την πρεμιέρα της League Phase στο Conference League.

Όπως αποδείχθηκε, οι Κύπριοι έκαναν… πάρτι στη συγκεκριμένη αναμέτρηση. Χάρη στα τέρματα των Μαρίν, Μπάγιτς, Ιβάνοβιτς και Ροντέν, επικράτησαν με 4-0 (02/10) και έτσι, ξεκίνησαν με το «δεξί».

Ωστόσο, πέρα από την «εκκωφαντική» νίκη, στον αγώνα σημειώθηκε και ένα πολύ σημαντικό ρεκόρ. Βλέποντας πως το ματς είχε κριθεί, ο Ιμανόλ Ιντιάκεθ αποφάσισε να περάσει στον αγωνιστικό χώρο τον νεαρό, Δαβίδ Γερασίμου.

Την στιγμή, που πάτησε στο χορτάρι, ο Κύπριος εξτρέμ έγραψε ιστορία. Σε ηλικία 15 ετών και 334 ημερών έγινε ο νεαρότερος ποδοσφαιριστής, που αγωνίζεται σε διοργάνωση της UEFA!

David Gerasimou: the youngest player in Conference League history 🤯#UECL | @AEKLARNACA pic.twitter.com/7lFUOizOr4 — UEFA Conference League (@Conf_League) October 3, 2025

Όχι απλώς στο Conference League, αλλά και σε κάθε διοργάνωση που είναι υπό την αιγίδα της UEFA. Μάλιστα, άφησε πίσω του στην εν λόγω λίστα τον Αγιούμπ Μπουαντί, που «κρατούσε» το συγκεκριμένο ρεκόρ από τις 5 Οκτωβρίου του 2023.

Ο Δαβίδ Γερασίμου υπέγραψε επαγγελματικό συμβόλαιο με την ΑΕΚ Λάρνακας το περασμένο καλοκαίρι και όπως φάνηκε, δεν άργησε να πάρει την πρώτη του ευκαιρία με την Α’ ομάδα.

Αυτό που δεν γνώριζε, ήταν πως θα ερχόταν σε ένα ευρωπαϊκό ματς και θα αποτελούσε «ορόσημο» στην ιστορία της UEFA!