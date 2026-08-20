Με τη δύναμη της συνήθειας θέλει ο Παναθηναϊκός να κάνει το πρώτο βήμα πρόκρισης στη League Phase του Conference League.

Η αρχή είναι το ήμισυ το παντός λένε και στον Παναθηναϊκό έχουν ως αποκλειστική προτεραιτότητα την εφαρμογή του ρητού που αποδίδεται στον Πλάτωνα.

Εύκολα ή δύκολα, οι «πράσινοι» έχουν κάνει για την ώρα τη δουλειά και βρίσκονται πλέον δύο ματς μακριά από την επίτευξη του στόχου. Την είσοδο δηλαδή στη League Phase ευρωπαϊκής διοργάνωσης ανεξαρτήτως εικόνας και πειθούς. Άλλωστε σε αυτό το χρονικό σημείο, το αποτέλεσμα είναι το μοναδικό μου μετρά.

Για τον λόγο αυτό και συνθήκης επιτρέποντος, ο Νίστρουπ αναμένεται να επιστρέψει στις… εργοστασιακές ρυθμίσεις για τον Παναθηναϊκό. Να επαναφέρει δηλαδή το (αγαπημένο του) 4-2-3-1, το οποίο είχε «αναγκαστεί» να πειράξει στη ρεβάνς της Βουλγαρίας λόγω της απουσίας του Τσάπρα.

Ο Έλληνας μπακ επέστρεψε από την τιμωρία του, λύνοντας τα χέρια του Νίστρουπ αφού ο Καλάμπρια δεν είναι ακόμα έτοιμος. Τουλάχιστον για το πρώτο παιχνίδι ανάμεσα στις δύο ομάδες, το βράδυ της Πέμπτης 20/8 (21:30 από τον ΣΚΑΪ Vs Χράντετς Κάρλοβατς) στο ΟΑΚΑ που αναμένεται να έχει πάνω από 20 χιλιάδες φίλους του Παναθηναϊκού παρά τα μέσα Αυγούστου.

Κατά τα άλλα, ο Πένια αναμένεται να βρίσκεται κάτω από τα γκολπόστ με τον Κυριακόπουλο αριστερά και τους Φαν Ντρόνγκελεν και Ντε Φράι κεντρικό αμυντικό δίδυμο.

Ο Καμαρά θα έχει παρτενέρ στη μεσαία γραμμή είτε τον Τσιριβέγια είτε τον Τσέριν, με τον Γιάγκουσιτς να γυρίζει πιθανότατα στο αρχικό σχήμα με την επιστροφή πιθανότατα και του σχηματισμού στην κανονικότητα.

Θέση στα εξτρέμ θα έχουν οι Λιβάι Γκαρσία και Αντίνο με τον Τετέη να αποτελεί την αιχμή του δόρατος αφού ακόμα ο Ντέσερς δεν μπορεί να βρεθεί στο αρχικό σχήμα τουλάχιστον.

Κάπως έτσι θα επιχειρήσει ο Παναθηναϊκός να νιώσει ασφάλειας ενόψει της ρεβάνς στην Τσεχία και ο Νίστρουπ να διευρύνει το εντυπωσιακό σερί του στα προκριματικά, κολλώντας τη… σφραγίδα του μάστερ σε αυτά.