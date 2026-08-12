Ο Τζέικομπ Νίστρουπ βρίσκεται ένα βήμα μακριά από ένα τρομερό 100%.

Ο Παναθηναϊκός χρειάστηκε την παράταση και το γκολ του Ντέσερς, όμως τελικά έκαμψε την αντίσταση της ΤΣΣΚΑ 1948 (11/08, 1-2 παρ.). Έτσι, η ομάδα του Νίστρουπ πήρε την πρόκριση και θα βρεθεί στα Play Offs του Conference League.

Πλέον, το τριφύλλι περιμένει να μάθει τον αντίπαλό του, ο οποίος θα γίνει γνωστός το βράδυ της Πέμπτης (13/08, 20:00).

Υπενθυμίζουμε πως αυτός θα προκύψει από τον ηττημένο του ζευγαριού Μπεσίκτας-Χράντετς Κράλοβε, με την τουρκική ομάδα να έχει επικρατήσει στο πρώτο ματς με 1-0.

Η εξήγηση του Νίστρουπ για την τριάδα στην άμυνα του Παναθηναϊκού Ο Τζέικομπ Νίστρουπ εξήγησε για ποιον λόγο επέλεξε την τριάδα στην άμυνα του Παναθηναϊκού.

Εκεί, ο Τζέικομπ Νίστρουπ θέλει να πετύχει την 12η διαδοχική πρόκριση, σε προκριματικά ευρωπαϊκών διοργανώσεων!

Ο Δανός προπονητής, κατά τη διάρκεια της καριέρας του στον πάγκο της Κοπεγχάγης, επί τρία σερί καλοκαίρια περνούσε με επιτυχία τη φάση των προκριματικών, εκκινώντας πάντοτε από τον δεύτερο γύρο, όπως συνέβη και τώρα με τον Παναθηναϊκό!

Αρχικά, το «ταξίδι» ξεκίνησε το 2023 με ένα 3/3 στα προκριματικά του Champions League, για να ακολουθήσει το 2024 και πάλι το απόλυτο, όμως στο Conference League. Το αμέσως επόμενο καλοκαίρι πήρε ξανά… άριστα, στα προκριματικά της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης.

Τώρα, ο Νίστρουπ ψάχνει ακόμα ένα 3/3 το φετινό καλοκαίρι, για να στείλει τον Παναθηναϊκό στη League Phase του Conference League.