Στα απόνερα που έφερε η μεταγραφή του Κωνσταντέλια στη Ντόρτμουντ, ο ΠΑΟΚ καλείται να αντιπαραβάλλει ένα πολύ ισχυρό ποσοστό.

Ο αποκλεισμός από την Άντερλεχτ και τον στόχο παράλληλα της League Phase του Europa League έφερε ζητήματα διαχείρισης στον ΠΑΟΚ τα οποία βέβαια γιγαντώθηκαν τις επόμενες μέρες με την υπόθεση του Γιάννη Κωνσταντέλια.

Ο «μάγος» άνοιξε τα φτερά του για την πρόκληση της Ντόρτμουντ, μία εξέλιξη που έβαλε κι άλλο λάδι στην «φωτιά» της περιρρέουσας ατμόσφαιρας. Σε ένα τέτοιο κλίμα λοιπόν, το αγωνιστικό τμήμα του ΠΑΟΚ καλείται να απομονωθεί για να δώσει συνέχεια στο ευρωπαϊκό ταξίδι.

Η νορβική Μπραν αποτελεί το τελευταίο εμπόδιο παρουσίας σε League Phase ευρωπαϊκής διοργάνωσης με την «στάμπα» της μεταγραφής του Ντέλια, να έχει κυρίως αγωνιστικό αποτύπωμα. Κι αυτό γιατί ο Έλληνας διεθνής μεσοεπιθετικός ήταν στήριγμα.

Με την απομάκρυνσή του λοιπόν για τη Βεστφαλία και την τιμωρία των Ζίβκοβιτς (για δύο αγώνες) και Γερεμέγιεφ, ο ΠΑΟΚ έχασε ούτε λίγο ούτε πολύ το 71,4% των γκολ του στα προκριματικά του Europa League.

Οι τρεις τους πέτυχαν 5/7 τέρματα του δικεφάλου, αφού πρέπει κανείς να γυρίσει στο πρώτο παιχνίδι με τη Ντιναμό Κιέβου για να βρει διαφορετικό σκόρερ από τους τρεις αυτούς παίκτες. Τότε τον δρόμο προς τα δίχτυα είχε βρει τόσο ο Χρήστος Ζαφείρης όσο και το νέο μεταγραφικό απόκτημα των Θεσσαλονικέων Μπαπτίστ Σανταμαρία σε ένα 40λεπτο που ο ΠΑΟΚ κυριάρχησε στο χορτάρι.

Ο Λίσι λοιπόν καλείται να βρει τον λύση σε έναν ακόμα «γρίφο» που πρέπει να αντιμετωπίσει πολύ νωρίς χρονικά με ένα φορτίο βαρύ. Ευελπιστώντας και ποντάροντας στην άγνοια κινδύνου των νεαρών (Μύθου και Χατσίδης), των πρεσβύτερων (Τάισον, Πέλκας) ή των νεοφερμένων (Εντιαγέ).