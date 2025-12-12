Η ΑΕΚ «κλείδωσε» την πρόκριση στην επόμενη φάση του Conference League και τώρα «περιμένει» την 8άδα!
Το μόνο, που πρέπει να κάνει, ώστε να μην «μπλέξει» είναι να κερδίσει την Κραϊόβα (18/12, 22:00). Ωστόσο, και με ισοπαλία ή ήττα θα μπορέσει να είναι στις οκτώ καλύτερες ομάδες, αλλά θα πρέπει να «βλέπει» και άλλους αγώνες.
Τη -δεδομένη στιγμή- η «Ένωση» είναι 4η στη βαθμολογία και «προσπερνάει» κάθε άλλη ομάδα, που έχει 10 βαθμούς. Δηλαδή, όσες είναι από την 4η έως και την 8η θέση.
Ποιος είναι ο λόγος; Μπορεί οι νίκες κόντρα σε Φιορεντίνα (27/11, 0-1) και Σαμσουνσπόρ (11/12, 1-2) να ήταν πολύ σημαντικές.
Ωστόσο, η αναμέτρηση απέναντι στην Αμπερντίν (23/10, 6-0) τής έδωσε άλλο «αέρα», καθώς της «έφτιαξε» πάρα πολύ τον συντελεστή της!
Η ΑΕΚ «βλέπει» την Αμπερντίν και έχει λόγους για να χαρεί
Η επιβλητική νίκη με 6-0 βοήθησε πάρα πολύ την ΑΕΚ, ώστε να έχει ως «όνειρό» της την 8άδα. Κι αυτό, γιατί το πρώτο κριτήριο για τις ισοβαθμίες είναι η διαφορά των γκολ.
Αυτή τη στιγμή, η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς έχει την καλύτερη διαφορά στη διοργάνωση! Κι όμως, το +6 είναι ο καλύτερης συντελεστής τερμάτων, σε ισοβαθμία με τη Σαμσουνσπόρ και τη Ρακόφ.
Ενώ, είναι πιο πάνω από τους Τούρκους, καθώς έχει σκοράρει ένα περισσότερο τέρμα στις πέντε αγωνιστικές που έχουν γίνει.
Τι σημαίνει αυτό πρακτικά για την ΑΕΚ; Πως -κατά πάσα πιθανότητα- θα «κερδίζει» όλες τις ισοβαθμίες! Με το +6 να είναι ουσιαστικά το παιχνίδι της απέναντι στην Αμπερντίν (23/10, 6-0).
Αναλυτικά, η βαθμολογία του Conference League:
- Στρασβούργο 13 (8-4)
- Σαχτάρ Ντόνετσκ 12 (10-5)
- Ρακόφ 11 (8-2)
- ΑΕΚ 10 (11-5)
- Σάμσουνσπορ 10 (10-4)
- Σπάρτα Πράγας 10 (7-3)
- Ράγιο Βαγιεκάνο 10 (10-7)
- Μάιντς 10 (5-3)
- Κρίσταλ Πάλας 9 (8-4)
- ΑΕΚ Λάρνακας 9 (6-1)
- Φιορεντίνα 9 (8-4)
- Τσέλιε 9 (8-7)
- Άλκμααρ 9 (7-7)
- Ριέκα 8 (5-2)
- Ομόνοια 8 (5-3)
- Λωζάνη 8 (5-3)
- Νόα 8 (6-5)
- Γιαγκελόνια 8 (5-4)
- Ντρίτα 8 (4-5)
- Λεχ Πόζναν 7 (10-7)
- Σκεντίγια 7 (4-4)
- Σίγκμα Όλομουτς 7 (6-7)
- Κραϊόβα 7 (4-5)
- Λίνκολν Ρεντ Ιμπς 7 (6-11)
- Κουόπιο 6 (4-3)
- Ζρίνσκι 6 (7-8)
- Μπρέινταμπλικ 5 (5-8)
- Ντιναμό Κιέβου 3 (7-9)
- Χάκεν 3 (5-7)
- Λέγκια Βαρσοβίας 3 (4-7)
- Σλόβαν Μπρατισλάβας 3 (4-9)
- Χάμρουν 3 (3-8)
- Αμπερντίν 2 (3-11)
- Σέλμπουρν 1 (0-7)
- Σάμροκ Ρόβερς 1 (4-12)
- Ραπίντ Βιέννης 0 (2-13)