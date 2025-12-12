Η ΑΕΚ είναι «αγκαλιά» με την πρώτη 8άδα του Conference League, με το ματς με την Αμπερντίν (23/10, 6-0) να της δίνει σημαντικό… προβάδισμα!

Η ΑΕΚ «κλείδωσε» την πρόκριση στην επόμενη φάση του Conference League και τώρα «περιμένει» την 8άδα!

Το μόνο, που πρέπει να κάνει, ώστε να μην «μπλέξει» είναι να κερδίσει την Κραϊόβα (18/12, 22:00). Ωστόσο, και με ισοπαλία ή ήττα θα μπορέσει να είναι στις οκτώ καλύτερες ομάδες, αλλά θα πρέπει να «βλέπει» και άλλους αγώνες.

Πώς «κλειδώνει» η ΑΕΚ την 8άδα στην τελευταία αγωνιστική του Conference League Πού βρίσκεται η ΑΕΚ στη βαθμολογία του Conference League και πώς «κλειδώνει» την 8άδα την τελευταία αγωνιστική;

Τη -δεδομένη στιγμή- η «Ένωση» είναι 4η στη βαθμολογία και «προσπερνάει» κάθε άλλη ομάδα, που έχει 10 βαθμούς. Δηλαδή, όσες είναι από την 4η έως και την 8η θέση.

Ποιος είναι ο λόγος; Μπορεί οι νίκες κόντρα σε Φιορεντίνα (27/11, 0-1) και Σαμσουνσπόρ (11/12, 1-2) να ήταν πολύ σημαντικές.

Ωστόσο, η αναμέτρηση απέναντι στην Αμπερντίν (23/10, 6-0) τής έδωσε άλλο «αέρα», καθώς της «έφτιαξε» πάρα πολύ τον συντελεστή της!

Τεράστια και ιστορική νίκη, η δεύτερη στα χώματα του Πόντου μετά το 2-0 στην Τραπεζούντα πριν από έξι χρόνια. Απόλυτη επιβολή της ΑΕΚ στο δεύτερο ημίχρονο και ανατροπή με γκολάρες από Μαρίν και Κοϊτά.

Με νίκη επί της Κραϊόβα στο ματς της ερχόμενης Πέμπτης, η ομάδα μας περνάει… — AEK F.C. (@AEK_FC_OFFICIAL) December 11, 2025

Η ΑΕΚ «βλέπει» την Αμπερντίν και έχει λόγους για να χαρεί

Η επιβλητική νίκη με 6-0 βοήθησε πάρα πολύ την ΑΕΚ, ώστε να έχει ως «όνειρό» της την 8άδα. Κι αυτό, γιατί το πρώτο κριτήριο για τις ισοβαθμίες είναι η διαφορά των γκολ.

Αυτή τη στιγμή, η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς έχει την καλύτερη διαφορά στη διοργάνωση! Κι όμως, το +6 είναι ο καλύτερης συντελεστής τερμάτων, σε ισοβαθμία με τη Σαμσουνσπόρ και τη Ρακόφ.

Κι όμως, η ΑΕΚ έχει κερδίσει ξανά με 6-0 στην Ευρώπη! (video) Μπορεί πολλοί να νομίζουν πως η νίκη της ΑΕΚ απέναντι στην Αμπερντίν (23/10, 6-0) δεν έχει… προηγούμενο. Ωστόσο, η «Ένωση» το έχει ξανακάνει στην Ευρώπη!

Ενώ, είναι πιο πάνω από τους Τούρκους, καθώς έχει σκοράρει ένα περισσότερο τέρμα στις πέντε αγωνιστικές που έχουν γίνει.

Τι σημαίνει αυτό πρακτικά για την ΑΕΚ; Πως -κατά πάσα πιθανότητα- θα «κερδίζει» όλες τις ισοβαθμίες! Με το +6 να είναι ουσιαστικά το παιχνίδι της απέναντι στην Αμπερντίν (23/10, 6-0).

Αναλυτικά, η βαθμολογία του Conference League:

Στρασβούργο 13 (8-4) Σαχτάρ Ντόνετσκ 12 (10-5) Ρακόφ 11 (8-2) ΑΕΚ 10 (11-5) Σάμσουνσπορ 10 (10-4) Σπάρτα Πράγας 10 (7-3) Ράγιο Βαγιεκάνο 10 (10-7) Μάιντς 10 (5-3) Κρίσταλ Πάλας 9 (8-4) ΑΕΚ Λάρνακας 9 (6-1) Φιορεντίνα 9 (8-4) Τσέλιε 9 (8-7) Άλκμααρ 9 (7-7) Ριέκα 8 (5-2) Ομόνοια 8 (5-3) Λωζάνη 8 (5-3) Νόα 8 (6-5) Γιαγκελόνια 8 (5-4) Ντρίτα 8 (4-5) Λεχ Πόζναν 7 (10-7) Σκεντίγια 7 (4-4) Σίγκμα Όλομουτς 7 (6-7) Κραϊόβα 7 (4-5) Λίνκολν Ρεντ Ιμπς 7 (6-11) Κουόπιο 6 (4-3) Ζρίνσκι 6 (7-8) Μπρέινταμπλικ 5 (5-8) Ντιναμό Κιέβου 3 (7-9) Χάκεν 3 (5-7) Λέγκια Βαρσοβίας 3 (4-7) Σλόβαν Μπρατισλάβας 3 (4-9) Χάμρουν 3 (3-8) Αμπερντίν 2 (3-11) Σέλμπουρν 1 (0-7) Σάμροκ Ρόβερς 1 (4-12) Ραπίντ Βιέννης 0 (2-13)