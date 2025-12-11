Πού βρίσκεται η ΑΕΚ στη βαθμολογία του Conference League και πώς «κλειδώνει» την 8άδα την τελευταία αγωνιστική;

Η ΑΕΚ, μετά τη νίκη στη Σαμψούντα, έχει μία μοναδική ευκαιρία να «μπει» στην πρώτη 8άδα του Conference League. Με μία μονάχα αγωνιστική να απομένει, για το «τέλος» της League Phase.

Η «Ένωση» -τη δεδομένη στιγμή- είναι στην 4η θέση έχοντας 10 βαθμούς. Όσους οι Σαμσουνσπόρ, Σπάρτα Πράγας, Ράγιο Βαγιεκάνο και Μάιντς.

Ωστόσο, απέναντι σε όλες τις ομάδες έχει το «πάνω χέρι». Κι αυτό, γιατί είναι στο +6 στη διαφορά των γκολ, ενώ υπερτερεί των Τούρκων καθώς έχει σκοράρει ένα παραπάνω τέρμα.

Πλέον, η πρόκριση στην επόμενη φάση «κλειδώσε» και αυτή για τους «16» είναι στο… χέρι της ομάδας του Μάρκο Νίκολιτς.

Γιατί με νίκη απέναντι στην Κραϊόβα (18/12, 22:00) στην OPAP Arena την τελευταία αγωνιστική της διοργάνωσης θα είναι σίγουρα στην 8άδα!

Από εκεί και πέρα, αν ηττηθεί τα πράγματα θα είναι εξαιρετικά δύσκολα. Κι αυτό, επειδή, όλες οι ομάδες που είναι στην 24άδα έχουν από -τουλάχιστον- επτά βαθμούς.

Επομένως, υπάρχουν πολλά κλαμπ, που θα μπορέσουν να την «προσπεράσουν».

Σε περίπτωση, που μείνει στην ισοπαλία, τότε οι σύλλογοι στς θέσεις 9-19 μπορούν να την αφήσουν πίσω. Όμως, η διαφορά τερμάτων μπορεί να κάνει τη διαφορά στο «τέλος»! Επειδή, η ΑΕΚ έχει την καλύτερη στη διοργάνωση.

Όμως, αν θέλει να είναι 100% για τους «16» θα πρέπει απλά να πάρει το «τρίποντο» σε μία εβδομάδα από τώρα. Σε αντίθετη περίπτωση, θα πρέπει να περιμένει να δει όλα τα αποτελέσματα της τελευταίας «στροφής».

Αναλυτικά, η βαθμολογία του Conference League:

Στρασβούργο 13 (8-4) Σαχτάρ 12 (10-5) Ρακόβ 11 (8-2) ΑΕΚ 10 (11-5) Σάμσουνσπορ 10 (10-4) Σπάρτα Πράγας 10 (7-3) Ράγιο Βαγιεκάνο 10 (10-7) Μάιντς 10 (5-3) Κρίσταλ Πάλας 9 (8-4) ΑΕΚ Λάρνακας 9 (6-1) Φιορεντίνα 9 (8-4) Τσέλιε 9 (8-7) Άλκμααρ 9 (7-7) Ριέκα 8 (5-2) Ομόνοια 8 (5-3) Λωζάνη 8 (5-3) Νόα 8 (6-5) Γιαγκελόνια 8 (5-4) Ντρίτα 8 (4-5) Λεχ Πόζναν 7 (10-7) Σκεντίγια 7 (4-4) Σίγκμα Όλομουτς 7 (6-7) Κραϊόβα 7 (4-5) Λίνκολν Ρεντ Ιμπς 7 (6-11) Κουόπιο 6 (4-3) Ζρίνσκι 6 (7-8) Μπρέινταμπλικ 5 (5-8) Ντιναμό Κιέβου 3 (7-9) Χάκεν 3 (5-7) Λέγκια 3 (4-7) Σλόβαν Μπρατισλάβας 3 (4-9) Χάμρουν 3 (3-8) Αμπερντίν 2 (3-11) Σέλμπουρν 1 (0-7) Σάμροκ Ρόβερς 1 (4-12) Ραπίντ Βιέννης 0 (2-13)