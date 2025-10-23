Η ΑΕΚ θέλει να «σπάσει» ένα αρνητικό εντός έδρας σερί, στο ματς με την Αμπερντίν, που «τρέχει» εδώ και 15 χρόνια!

Ένα «τέλος» σε… κατάρα 15ετίας αναζητά η ΑΕΚ, στο ματς απέναντι στην Αμπερντίν (23/10, 19:45).

Η «Ένωση» υποδέχεται τους Σκωτσέζους, στο πλαίσιο της 2ης αγωνιστικής στη League Phase του Conference League, ψάχνοντας τους πρώτους βαθμούς της στη διοργάνωση, μετά την ήττα από την Τσέλιε στην πρεμιέρα.

Από το MLS, ως την Αμπερντίν: Ένας Έλληνας, το στρατηγικό «μυαλό» δύο συλλόγων Μπορεί να υπάρχει… Ελλάδα στην Αμπερντίν; Κι όμως, η ομάδα από τη Σκωτία έχει έναν άνθρωπο με καταγωγή από τη χώρα μας!

Στη Νέα Φιλαδέλφεια, μαζί με τον κόσμο της, η ομάδα του Νίκολιτς θέλει να βιώσει την πρώτη της νίκη σε ευρωπαϊκό όμιλο, από την στιγμή που «μπήκε» στο νέο της γήπεδο. Ωστόσο, η αλήθεια είναι πως αναζητά, γενικώς, ένα «στοπ», για ένα αρνητικό εντός έδρας σερί.

Συγκεκριμένα, η ΑΕΚ δεν έχει επικρατήσει σε κάποιο ματς στο «σπίτι» της, στο πλαίσιο ομίλων ευρωπαϊκής διοργάνωσης, εδώ και 15 ολόκληρα χρόνια!

Για να εντοπίσουμε την τελευταία φορά που συνέβη κάτι τέτοιο, χρειάζεται να επιστρέψουμε πίσω στον Σεπτέμβριο του 2010.

Τότε, οι «κιτρινόμαυροι» είχαν υποδεχθεί στο ΟΑΚΑ τη Χάιντουκ Σπλιτ, για την 1η αγωνιστική του 7ου ομίλου του Europa League. Ο Ραφίκ Τζιμπούρ είχε δώσει το προβάδισμα στην ΑΕΚ, όμως ο Ίμπριτσιτς με πέναλτι, είχε ισοφαρίσει στο πρώτο ημίχρονο για τους φιλοξενούμενους.

Παρ’ όλα αυτά, η «Ένωση» βρήκε ακόμα δύο γκολ στο δεύτερο μέρος, με σκόρερ τον Νίκο Λυμπερόπουλο και τον Νάτσο Σκόκο και έτσι, κατάφερε να πάρει τους τρεις βαθμούς.

Έκτοτε, η νίκη στην έδρα της, σε ευρωπαϊκό όμιλο, αποτελεί άλυτο «γρίφο». Ένα πρόβλημα που θέλει να λύσει άμεσα, στο ματς με την Αμπερντίν.