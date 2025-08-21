Την απόφαση να προχωρήσει σε προσαγωγές φίλων της ΑΕΚ πήρε η βέλγικη Αστυνομία, μετά την ένταση που υπήρξε στις Βρυξέλλες. Τι θα συμβεί με την παρουσία τους κόντρα στην Άντερλεχτ (21/08, 21:00);

Η ΑΕΚ σε λίγες ώρες δίνει την πρώτη της «μάχη», για τα Play Offs του Conference League. Η «Ένωση», μετά τα «εμπόδια» των Χάποελ Μπερ Σεβά και Άρη Λεμεσού, έχει μπροστά της την Άντερλεχτ.

Όποια ομάδα καταφέρει να προκριθεί «κλειδώνει» αυτόματα και την ευρωπαϊκή της συνέχεια στη League Phase της διοργάνωσης, ενώ όποια αποκλειστεί θα πει οριστικό «αντίο».

Η δοκιμή που έκανε ο Νίκολιτς και το ευέλικτο σχήμα Ο Μάρκο Νίκολιτς φαίνεται πως σχεδιάζει ένα ευέλικτο σχήμα για την ΑΕΚ, ώστε να κοντράρει την Άντερλεχτ.

Αρκετοί φίλοι των «κιτρινόμαυρων» ταξίδεψαν στο Βέλγιο, ώστε να δουν από κοντά την προσπάθεια της ομάδας τους.

Τι έγινε στις Βρυξέλλες

Το μεσημέρι της Παρασκευής (21/08) υπήρξε ένταση ανάμεσα στους οπαδούς της ΑΕΚ και της τοπικής Αστυνομίας, σε κεντρική πλατεία των Βρυξελλών.

Περίπου 1.000 υποστηρικτές της ελληνικής ομάδας, είχαν μετατρέψει τη βέλγικη πλατεία σε… ελληνική. Τραγουδούσαν συνθήματα, κάνοντας τη δικιά τους «προθέρμανση».

Ωστόσο, δέχτηκαν την επίθεση ανθρώπων των Αρχών, που τους «εγκλώβισαν» σε ένα στενάκι, κάνοντάς τους επίθεση με χρήση χημικών ουσιών.

Μάλιστα, μερικοί από τους φίλους της «Ένωσης» θα «χάσουν» την αναμέτρηση κόντρα στην Άντερλεχτ (21/08, 21:00).

Οι Αρχές προχώρησαν σε προσαγωγές, και αναμένεται να αφεθούν ελεύθεροι, μόνο όταν ολοκληρωθεί η σημαντική αναμέτρηση των δύο ομάδων.

Επομένως, δεν θα έχουν την ευκαιρία να δουν από κοντά τη «δοκιμασία» της ΑΕΚ.