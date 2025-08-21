Ο Μάρκο Νίκολιτς φαίνεται πως σχεδιάζει ένα ευέλικτο σχήμα για την ΑΕΚ, ώστε να κοντράρει την Άντερλεχτ.

Η ΑΕΚ θέλει στο Βέλγιο να κάνει το πρώτο βήμα, για να είναι εκείνη που θα πάρει το εισιτήριο για τη League Phase του Conference League.

Στην έδρα της Άντερλεχτ, ο Μάρκο Νίκολιτς ευελπιστεί σε ένα καλό αποτέλεσμα και ήδη, φαίνεται πως έχει στο μυαλό του ένα πλάνο, ώστε να μπορεί να κινηθεί ευέλικτα, ανάλογα με την εξέλιξη του παιχνιδιού.

Αρχικά, όπως είναι ήδη γνωστό, ο Σέρβος τεχνικός δεν θα έχει στη διάθεσή του τον Ρομπέρτο Περέιρα, ο οποίος έχει αποκομίσει ένα πρόβλημα τραυματισμού, από τον επαναληπτικό με τον Άρη Λεμεσού, στην OPAP Arena.

«Το(ν) περιμένουμε εδώ και καιρό»: Η ατάκα του Νίκολιτς για τα μεταγραφικά της ΑΕΚ Η ΑΕΚ βρίσκεται στις Βρυξέλλες για να κάνει το πρώτο βήμα πρόκρισης στους ομίλους του Conference League, με τον κόουτς Νίκολιτς να αναφέρεται στον πιθανό σχηματισμό.

Από εκεί και πέρα, ο ρόμβος, πιθανότατα, δεν θα αλλάξει από τον προπονητή της ΑΕΚ. Ωστόσο, υπάρχει μία σημαντική διαφορά.

Εν όψει της εκτός έδρας αναμέτρησης με την Άντερλεχτ, ο Νίκολιτς φρόντισε να δοκιμάσει και το 4-2-3-1, το οποίο εν τέλει «ξεκλείδωσε» την άμυνα των Κυπρίων, στον 3ο προκριματικό γύρο και έδωσε την πρόκριση στην ΑΕΚ.

Έτσι, όπως όλα δείχνουν, ο Νίκολιτς κλίνει προς πρόσωπα για τη βασική ενδεκάδα, τα οποία δύνανται να ανταποκριθούν και στα δύο συστήματα.

Φωτογραφικά στιγμιότυπα από τη συνέντευξη Τύπου του προπονητή της AEK, Μάρκο Νίκολιτς, και του ποδοσφαιριστή της ομάδας μας, Σαλβαδόρ Ζίνι. #aekfc #aekfcseason2025_2026 #UEFAConferenceLeague pic.twitter.com/qsxJKWSqg7 — AEK F.C. (@AEK_FC_OFFICIAL) August 20, 2025

Κάτω από τα δοκάρια θα βρεθεί ο Στρακόσα, ενώ από δεξιά προς τα αριστερά στην άμυνα, οι Ρότα, Μουκουντί, Ρέλβας και Πήλιος.

Από εκεί και πέρα, στον σχηματισμό του ρόμβου, ο Μάνταλος θα κινείται μπροστά από τα στόπερ, δίδυμο στο κέντρο θα είναι οι Μαρίν και Πινέδα, ενώ ο Ζίνι θα πλαισιώνεται από τον Κουτέσα και τον Κοϊτά.

Σε περίπτωση που το σχήμα μετατραπεί σε 4-2-3-1, τότε ο Μάνταλος θα έρθει στη θέση «10» και στα άκρα θα μετατοπιστούν οι Κουτέσα και Κοϊτά.

Μένει να φανεί πού θα καταλήξει ο Σέρβος τεχνικός της «Ένωσης».