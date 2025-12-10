Ο Τεμιρλάν Αναρμπέκοφ ήταν «κέρβερος» κόντρα στον Ολυμπιακό, όμως με όσα κάνει γενικότερα στο φετινό Champions League, δείχνει πως θα απασχολήσει σύντομα την Ευρώπη.

Ο Ολυμπιακός δημιούργησε αρκετά προβλήματα στην άμυνα της Καϊράτ Αλμάτι, όμως πάντοτε έπεφτε πάνω σε ένα όνομα. Ο Τεμιρλάν Αναρμπέκοφ ήταν ο MVP του παιχνιδιού, ακόμα κι αν… ηττήθηκε!

Για να νικηθεί ο τερματοφύλακας της ομάδας από το Καζακστάν, χρειάστηκε μία έμπνευση του Ζέλσον Μαρτίνς. Ο Πορτογάλος εξτρέμ, από δύσκολη θέση, εκτέλεσε στην κλειστή γωνία του 22χρονου και έγραψε το 0-1, που ήταν και το τελικό σκορ.

Ένα σκορ, που πάντως δεν ανταποκρίνεται στην εικόνα που είχαν οι «ερυθρόλευκοι» στο ματς! Η αλήθεια είναι πως, με βάση τις τελικές που έκαναν, θα μπορούσαν να έχουν πάρει ένα αρκετά πιο άνετο «διπλό».

Κι όμως, μόνος του, ο Τεμιρλάν Αναρμπέκοφ κατάφερε να υψώσει ένα απίστευτο «τείχος». Η γνωστή πλατφόρμα στατιστικών Sofascore βαθμολόγησε τον νεαρό γκολκίπερ με 9.2. Δεν είχε άδικο.

Συνολικά, ο 22χρονος έφτασε σε 8 αποκρούσεις στο ματς, κρατώντας -και με τη βοήθεια των δοκαριών σε ορισμένες περιπτώσεις- το σκορ σε χαμηλά επίπεδα. Είναι χαρακτηριστικό πως, όπως «λένε» οι αριθμοί, απέτρεψε 1.03 γκολ!

Ωστόσο, η συγκεκριμένη εμφάνιση μάλλον ήταν… αναμενόμενη. Ο Αναρμπέκοφ έχει πραγματοποιήσει εξίσου εντυπωσιακές εμφανίσεις και στα προηγούμενα παιχνίδια της Καϊράτ στο Champions League.

«Γεννημένος για τη μεγαλύτερη σκηνή», όπως έγραψε και το SofaScore, σε μία ανάρτηση που έκανε στα social media, αποθεώνοντας τον Αναρμπέκοφ.

Μια ματιά και μόνο στα ratings που έχει, έως τώρα, στα ματς που έχει παίξει στη League Phase της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης, αρκεί. Άριστα 10 (!) απέναντι στην Πάφο, με 2.34 αποτρεπτέντα γκολ, 7.9 με την Ίντερ, με 1.45 αποτρεπτέντα γκολ και 8.5 με την Κοπεγχάγη, με 1.03 αποτρεπτέντα γκολ, πριν ακολουθήσει ο Ολυμπιακός.

Το μόνο σίγουρο είναι πως ο Αναρμπέκοφ πατά όλο και καλύτερα και συνεχίζει να «φωνάζει» το όνομά του στην Ευρώπη.