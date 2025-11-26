Γνωστές έγιναν οι ενδεκάδες, για τη σπουδαία αναμέτρηση του Ολυμπιακού απέναντι στη Ρεάλ Μαδρίτης (26/11, 22:00).

Όλα είναι έτοιμα. Ο Ολυμπιακός φιλοξενεί τη Ρεάλ Μαδρίτης (26/11, 22:00), για την 5η αγωνιστική της League Phase του Champions League.

Σε μία αναμέτρηση, που οι «ερυθρόλευκοι» θα αναμετρηθούν απέναντι σε ένα απ’ τα φαβορί για την κατάκτηση της διοργάνωσης.

Λίγη ώρα πριν την έναρξη του ματς έγιναν γνωστές και οι ενδεκάδες των δύο ομάδων.

Ο Ολυμπιακός θα παραταχθεί στον αγωνιστικό χώρο με μία «έκπληξη», καθώς ο Σαντιάγο Έσε έμεινε στον πάγκο. Κάτω από την εστία θα είναι ο Κωνσταντής Τζολάκης. Δεξιά στην άμυνα θα είναι ο Ροντινέι, ενώ αριστερά ο Φρανσίσκο Ορτέγκα.

Στα μετόπισθεν θα παίξουν οι Λορέντσο Πιρόλα και Παναγιώτης Ρέτσος. Στα χαφ θα είναι οι Χρήστος Μουζακίτης και Ντάνι Γκαρθία, ενώ μπροστά τους θα είναι ο Τσικίνιο. Στο ένα «φτερό» της επίθεσης θα παίξει ο Ντανιέλ Ποντένσε, στο άλλο ο Ζέλσον Μαρτίνς και στην κορυφή ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί.

Η ενδεκάδα του Ολυμπιακού: Τζολάκης, Ροντινέι, Ρέτσος, Πιρόλα, Ορτέγκα, Μουζακίτης, Γκαρθία, Τσικίνιο, Μαρτίνς, Ποντένσε, Ελ Κααμπί.

Στον πάγκο θα είναι οι: Μπότης, Μπιανκόν, Καλογερόπουλος, Νασιμέντο, Γιάρεμτσουκ, Σιπιόνι, Κοστίνια, Στρεφέτσα, Έσε, Μπρούνο, Πνευμονίδης, Ταρέμι.

Final countdown to the big #UCL stage ⏳ pic.twitter.com/j9TYMEoAv4 — Olympiacos FC (@olympiacosfc) November 26, 2025

Γνωστή έγινε και η ενδεκάδα της Ρεάλ Μαδρίτης. Η «βασίλισσα» θα ξεκινήσει με τον Βινίσιους στα εξτρέμ, ενώ στα στόπερ θα είναι ο Άλβαρο Καρέρας.

Αντίθετα, ο Τζουντ Μπέλιγχαμ θα δει το πρώτα λεπτά της αναμέτρησης από τον πάγκο.

Η ενδεκάδα της Ρεάλ Μαδρίτης: Λούνιν, Άρνολντ, Ασένσιο, Καρέρας, Μεντί, Βαλβέδρε, Τσουαμενί, Καμαβίνγκα, Γκιουλέρ, Βινίσιους, Εμπαπέ.

Στον πάγκο θα είναι οι: Γκονζάλεθ, Ναβάρο, Μπέλιγχαμ, Έντρικ, Ροντρίγκο, Γκονζάλο, Θεμπάγιος, Γκαρθία, Ντίας.