Δείτε πώς διαμορφώνεται η βαθμολογία του Champions League και ποια ματς «βλέπει» ο Ολυμπιακός, μετά τη νίκη του!

Ο Ολυμπιακός πέτυχε μία μεγάλη νίκη στο Champions League! Οι «ερυθρόλευκοι» κέρδισαν στην 7η αγωνιστική της League Phase την Μπάγερν Λεβερκούζεν (20/01, 2-0) στο Γ. Καραϊσκάκης.

Σε ένα «τρίποντο», που μπορεί να αποδειχθεί «χρυσάφι» στην προσπάθεια που κάνει για την είσοδό του στην 24άδα.

Το «τοπίο» ακόμα μπορεί να είναι θόλο, αλλά οι Πειραιώτες -αυτή τη στιγμή- είναι εντός στόχων!

Κι αυτό, γιατί έφτασαν τους οκτώ βαθμούς και είναι στην 22η θέση της League Phase. Ωστόσο, θα πρέπει να ολοκληρωθεί αυτή η «στροφή», ώστε να γνωρίζουμε ακριβώς το «πλασάρισμά» τους, πριν την τελευταία αγωνιστική.

Για να συνεχίσει το σύνολο του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ να είναι «μέσα» στην πρόκριση θα «κοιτάει» πέντε διαφορετικές ομάδες.

Μία μεγάλη ευρωπαϊκή βραδιά! Μία μεγάλη ευρωπαϊκή νίκη!

A great European night! A great European victory! #OlympiacosFC #OLYB04 #UCL pic.twitter.com/v24FKDlb04 — Olympiacos FC (@olympiacosfc) January 20, 2026

Η μία είναι η Αθλέτικ Μπιλμπάο, που έχει πέντε βαθμούς και με νίκη στην έδρα της Αταλάντα (21/01, 22:00) «φτάνει» τον Ολυμπιακό.

Την ίδια ώρα, η Ουνιόν Σεν-Ζιλουάζ έχει έξι βαθμούς και θα παίξει στην έδρα της Μπάγερν Μονάχου (20/01, 22:00). Το ίδιο ισχύει και με την Πάφο, που θα πάει στην Αγγλία, για να αντιμετωπίσει την Τσέλσι στο Stamford Bridge.

Στους έξι βαθμούς είναι και η Μπενφίκα, που παίζει εκτός έδρας απέναντι στη Γιουβέντους (20/01, 22:00).

Πιο ψηλά και στους επτά βαθμούς είναι η Καραμπάγκ, η οποία φιλοξενεί την Άιντραχτ Φρανκφούρτης (21/01, 19:45).

Αν καμία από αυτές τις ομάδες δεν κερδίσει, τότε ο Ολυμπιακός θα συνεχίσει να είναι εντός 24άδας, μετά το τέλος της 7ης αγωνιστικής του Champions League! Αν ισχύσουν όλα αυτά τα σενάρια, τότε οι «ερυθρόλευκοι» θα θέλουν νίκη στην έδρα του Άγιαξ (28/01, 22:00) για την πρόκριση στην επόμενη φάση.

Δείτε στην παρακάτω δημοσίευση τη βαθμολογία του Champions League: