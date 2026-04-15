Η Άρσεναλ ξανά στα ημιτελικά του Champions League, αφού «προστάτευσε» το προβάδισμά της απέναντι στη Σπόρτινγκ Λισαβόνας και δεν την… πάτησε όπως με τον Ολυμπιακό!

Η Ατλέτικο Μαδρίτης έμαθε τον αντίπαλό της στα ημιτελικά του Champions League. Η Άρσεναλ ήταν το φαβορί, είχε το προβάδισμα και μπόρεσε να αφήσει εκτός συνέχειας τη Σπόρτινγκ Λισαβόνας.

To γκολ του Κάι Χάβερτς στην Πορτογαλία αποδείχτηκε «χρυσάφι», αφού το 0-0 (15/04) της ρεβάνς έφερε και τη μεγάλη πρόκριση.

Άλλωστε, οι «κανονιέρηδες» είχαν την προϊστορία με το μέρος τους, όταν βρίσκονταν με υπέρ τους σκορ, μετά από εκτός έδρας αναμέτρηση. Με τη μοναδική «εξαίρεση» να είναι ο Ολυμπιακός!

Η «εξαίρεση» της Άρσεναλ

Όπως αναφέρει η Opta, η Άρσεναλ ξέρει πολύ καλά πώς να «προστατεύει» τα υπέρ της σκορ στο γήπεδό της.

Σε 20 διαφορετικές περιπτώσεις που έγινε σε νοκ-άουτ ματς της Ευρώπης, είχαμε μετέπειτα 19 προκρίσεις στην επόμενη φάση.

Η μοναδική φορά που δεν έγινε κάτι τέτοιο είναι λίγο-πολύ γνωστή σε όλους. Γυρνάμε στο 2020 και στο «ζευγάρωμα» με τον Ολυμπιακό για τους «32» του Europa League.

📊 When winning away from home in the first leg of a two-legged knockout tie in a European competition, Arsenal have progressed on 19 out of 20 occasions – the only elimination came against Olympiacos in the 2019/20 Europa League. 👀🏆 pic.twitter.com/78Wae5dp6t — DailyAFC (@DailyAFC) April 15, 2026

Το 0-1 του Πειραιά με γκολ του Αλεξάντρ Λακαζέτ έδινε ένα σημαντικό προβάδισμα στην ομάδα του.

Όμως, στο Emirates είχαμε την «έκπληξη». Οι Πειραιώτες «έστειλαν» το ματς στην παράταση, αφού κέρδισαν με 1-0, χάρη στο τέρμα του Πάπε Αμπού Σισέ.

Η Άρσεναλ στο έξτρα ημίωρο είχε «απάντηση», μετά από ψαλιδάκι του Πιέρ-Εμερίκ Ομπαμεγιάνγκ. Όμως, λίγο πριν το τελικό σφύριγμα της λήξης ο Γιουσέφ Ελ Αραμπί «χάρισε» στον Ολυμπιακό μία τεράστια πρόκριση, αφού υπήρχε ο κανονισμός για τα εκτός έδρας γκολ.

🚨📊 | Arsenal F.C. European stat 👀



When Arsenal win the first leg away from home in a knockout tie, they usually finish the job…



📈 Progressed: 19 out of 20 times

❌ Only failure: vs Olympiacos F.C. (2019/20 Europa League)



👀 History strongly on their side… 🔴⚪️🏆**** pic.twitter.com/5Db4so0ja4 — Arsenal News (@ArsenalNews_Hub) April 15, 2026

Αυτή είναι και η μοναδική φορά που έχει δει η Άρσεναλ προβάδισμα εκτός έδρας να πηγαίνει «στράφι», σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις!

Με τη Σπόρτινγκ Λισαβόνας να μην μπορεί να «αντιγράψει» την ελληνική ομάδα και να είναι ακόμα ένα «θύμα» των «κανονιέρηδων».