Η Ατλέτικο Μαδρίτης έμαθε τον αντίπαλό της στα ημιτελικά του Champions League. Η Άρσεναλ ήταν το φαβορί, είχε το προβάδισμα και μπόρεσε να αφήσει εκτός συνέχειας τη Σπόρτινγκ Λισαβόνας.
To γκολ του Κάι Χάβερτς στην Πορτογαλία αποδείχτηκε «χρυσάφι», αφού το 0-0 (15/04) της ρεβάνς έφερε και τη μεγάλη πρόκριση.
Άλλωστε, οι «κανονιέρηδες» είχαν την προϊστορία με το μέρος τους, όταν βρίσκονταν με υπέρ τους σκορ, μετά από εκτός έδρας αναμέτρηση. Με τη μοναδική «εξαίρεση» να είναι ο Ολυμπιακός!
Η «εξαίρεση» της Άρσεναλ
Όπως αναφέρει η Opta, η Άρσεναλ ξέρει πολύ καλά πώς να «προστατεύει» τα υπέρ της σκορ στο γήπεδό της.
Σε 20 διαφορετικές περιπτώσεις που έγινε σε νοκ-άουτ ματς της Ευρώπης, είχαμε μετέπειτα 19 προκρίσεις στην επόμενη φάση.
Η μοναδική φορά που δεν έγινε κάτι τέτοιο είναι λίγο-πολύ γνωστή σε όλους. Γυρνάμε στο 2020 και στο «ζευγάρωμα» με τον Ολυμπιακό για τους «32» του Europa League.
Το 0-1 του Πειραιά με γκολ του Αλεξάντρ Λακαζέτ έδινε ένα σημαντικό προβάδισμα στην ομάδα του.
Όμως, στο Emirates είχαμε την «έκπληξη». Οι Πειραιώτες «έστειλαν» το ματς στην παράταση, αφού κέρδισαν με 1-0, χάρη στο τέρμα του Πάπε Αμπού Σισέ.
Η Άρσεναλ στο έξτρα ημίωρο είχε «απάντηση», μετά από ψαλιδάκι του Πιέρ-Εμερίκ Ομπαμεγιάνγκ. Όμως, λίγο πριν το τελικό σφύριγμα της λήξης ο Γιουσέφ Ελ Αραμπί «χάρισε» στον Ολυμπιακό μία τεράστια πρόκριση, αφού υπήρχε ο κανονισμός για τα εκτός έδρας γκολ.
Αυτή είναι και η μοναδική φορά που έχει δει η Άρσεναλ προβάδισμα εκτός έδρας να πηγαίνει «στράφι», σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις!
Με τη Σπόρτινγκ Λισαβόνας να μην μπορεί να «αντιγράψει» την ελληνική ομάδα και να είναι ακόμα ένα «θύμα» των «κανονιέρηδων».