Αγγλική ομάδα στον δρόμο της Παρί Σεν Ζερμέν στα νοκ-άουτ του Champions League; Τις τελευταίες δυο σεζόν έχουμε το ίδιο αποτέλεσμα!

Το «ταξίδι» της Λίβερπουλ τη φετινή σεζόν «τελείωσε» στο Champions League. Η Παρί Σεν Ζερμέν με δύο νίκες πήρε την πρόκριση για τα ημιτελικά και μπορεί να διατηρήσει το «στέμμα» της.

Αν θα τα καταφέρει κανείς δεν το ξέρει, αλλά έχει κάνει ένα αποφασιστικό βήμα, αφού απέχει… δύο ματς πριν να φτάσει στο «μεγάλο ραντεβού».

Με αυτόν τον τρόπο η αγγλική ομάδα έγινε ακόμα μία που βρίσκει στο «διάβα» της τους Παριζιάνους από την περασμένη σεζόν και το αποτέλεσμα είναι ένα.

Για την ακρίβεια, για πέμπτη συνεχόμενη φορά ένας σύλλογος από το «Νησί» στα νοκ-άουτ του Champions League μένει εκτός από την ομάδα του Λουίς Ενρίκε.

Παρί Σεν Ζερμέν, ο «φόβος» και ο «τρόμος» για τους Άγγλους

Η αρχή έγινε τον Μάρτη του 2025, όταν και η Παρί Σεν Ζερμεν μύρισε το πρώτο «αίμα». Κόντρα σε ποια ομάδα έγινε; Τη Λίβερπουλ! Τότε, η πρόκριση είχε έρθει πιο δύσκολα, καθώς χρειάστηκε η διαδικασία των πέναλτι.

Στα προημιτελικά και στους «4» περίμεναν και πάλι Άγγλοι. Όμως, είχαν την ίδια «τύχη» με τους «κόκκινους».

Τόσο η Άστον Βίλα, όσο και Άρσεναλ δεν μπόρεσαν να βάλουν «στοπ» στους Γάλλους, που στο τέλος σήκωσαν και το τρόπαιο.

Η ιστορία έχει συνέχεια και τη φετινή σεζόν. Μην ξεχνάμε πως η Παρί Σεν Ζερμέν πριν αντιμετωπίσει τη Λίβερπουλ, στους «16» έπαιξε με την Τσέλσι!

Και όχι μόνο μπόρεσε να πάρει την πρόκριση, αλλά το έκανε και με… πανηγυρικό τρόπο, αφού το συνολικό σκορ ήταν 8-3!

Δηλαδή, μιλάμε για πέντε διαφορετικούς αποκλεισμούς, απέναντι σε τέσσερις διαφορετικούς αντιπάλους. Όχι και άσχημα για την Παρί Σεν Ζερμέν, που έχει γίνει ο «τρόμος» και ο «φόβος» της Premier League.