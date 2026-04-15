Ο Ντιέγκο Σιμεόνε είχε μία «έκπληξη» για τους φιλάθλους της Μπαρτσελόνα, μετά την πρόκριση της Ατλέτικο Μαδρίτης.

Παρά το γεγονός ότι ηττήθηκε με 1-2 από την Μπαρτσελόνα μέσα στο «Μετροπολιτάνο», η Ατλέτικο Μαδρίτης κατάφερε να εξασφαλίσει την παρουσία της στα ημιτελικά του Champions League, χάρη στη νίκη της με 0-2 στον πρώτο αγώνα.

Αν και οι φιλοξενούμενοι πάγωσαν το γήπεδο παίρνοντας προβάδισμα δύο τερμάτων μόλις από το 24ο λεπτό, το γκολ του Λούκμαν στο 31′ αποδείχθηκε καθοριστικό για την πρόκριση των «ροχιμπλάνκος».

Η αναμέτρηση είχε τρομερό ρυθμό και φάσεις, όμως η στιγμή που έκλεψε την παράσταση εκτυλίχθηκε μετά το τελευταίο σφύριγμα.

Ο Ντιέγκο Σιμεόνε, θέλοντας να πικάρει τους οπαδούς της Μπαρτσελόνα που βρέθηκαν στις κερκίδες, τους έκανε μια χαρακτηριστική χειρονομία δείχνοντας πως ήρθε η ώρα να πάνε για… ύπνο μετά τον αποκλεισμό τους.

Η κίνηση αυτή προκάλεσε την οργισμένη αντίδραση των Καταλανών, οι οποίοι ξέσπασαν σε έντονες αποδοκιμασίες προς τον «Τσόλο» και τους ποδοσφαιριστές του κατά την αποχώρησή τους για τα αποδυτήρια.