Η Παρί Σεν Ζερμέν βρίσκεται μία «ανάσα» από την back-to-back κατάκτηση του Champions League. Η τελευταία που το πέτυχε ήταν η Ρεάλ του Ζιντάν, όμως ποια είχε προηγηθεί;

Παρί Σεν Ζερμέν και Άρσεναλ ετοιμάζονται για το «μεγάλο ραντεβού» της χρονιάς.

Παριζιάνοι και Λονδρέζοι θα «μονομαχήσουν» στη Βουδαπέστη, με στόχο την κατάκτηση του Champions League. Από τη μία, η ομάδα του Λουίς Ενρίκε θέλει να φτάσει για δεύτερη σερί σεζόν στην κορυφή της Ευρώπης. Από την άλλη, το σύνολο του Μικέλ Αρτέτα ψάχνει την πρώτη κατάκτηση του θεσμού στην ιστορία του συλλόγου.

Για να βρούμε την τελευταία ομάδα που κατάφερε να φτάσει back-to-back στην κατάκτηση του Champions League, δεν χρειάζεται να γυρίσουμε πολύ πίσω. Η Ρεάλ Μαδρίτης του Ζινεντίν Ζιντάν ήταν εκείνη που το πέτυχε, το 2016 και το 2017, ενώ μάλιστα έκανε και το three-peat το 2018.

Ωστόσο, πριν τη Ρεάλ Μαδρίτης, χρειάζεται να επιστρέψουμε 36 χρόνια πριν για να βρούμε ποια ομάδα είχε καταφέρει κάτι αντίστοιχο, όταν η διοργάνωση ήταν ακόμα με τη μορφή του Κυπέλλου Πρωταθλητριών.

Τότε, η Μίλαν είχε φτάσει στην κορυφή της Ευρώπης τόσο το 1989, όσο και το 1990.

Αρχικά, οι «ροσονέρι» είχαν επικρατήσει με 4-0 της Στεάουα Βουκουρεστίου στον τελικό της Βαρκελώνης, ενώ την αμέσως επόμενη χρονιά, κέρδισαν και την Μπενφίκα με 1-0, στον τελικό της Βιέννης.