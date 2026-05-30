Ο Χρήστος Τζόλης έκανε τη δική του πρόβλεψη για τον νικητή του Champions League και μίλησε για μία ενδεχόμενη μετακίνησή του στην Άρσεναλ!

Η Παρί Σεν Ζερμέν και η Άρσεναλ διασταυρώνουν τα ξίφη τους το Σάββατο (30/05, 19:00) στην «Puskas Arena» της Βουδαπέστης, σε μια αναμέτρηση που υπόσχεται πλούσιο θέαμα στη φετινή διοργάνωση. Ο Χρήστος Τζόλης κλήθηκε να μοιραστεί τις δικές του σκέψεις για τον μεγάλο τελικό.

Ο διεθνής Έλληνας εξτρέμ, αφού εξήρε την εντυπωσιακή πορεία και των δύο συλλόγων, κατέθεσε τη δική του πρόβλεψη, επισημαίνοντας ότι, παρά τον τίτλο του φαβορί που δίνεται στην ομάδα του Λουίς Ενρίκε εξαιτίας της ατομικής ποιότητας των παικτών της, ο ίδιος «ποντάρει» στους Λονδρέζους λόγω της εξαιρετικής ομαδικής τους λειτουργίας.

Τέλος, σε ερώτηση για το αν η Άρσεναλ θα μπορούσε να αποτελέσει το επόμενο βήμα στην καριέρα του, ο νεαρός άσος αντιμετώπισε το σενάριο με χαμόγελο, δηλώνοντας άγνοια για το μέλλον, αλλά εκφράζοντας παράλληλα την επιθυμία του να προσελκύσει κάποια στιγμή το ενδιαφέρον του αγγλικού κλαμπ.

«Είναι δύο απίστευτες ομάδες. Θα είναι πολύ κλειστό παιχνίδι. Όλοι περιμένουν νίκη της Παρί Σεν Ζερμέν. Έχουν καλύτερες μονάδες ατομικά, αλλά η Άρσεναλ έχει δείξει ότι διαθέτει ένα εξαιρετικό σύνολο. Οπότε ποντάρω στην Άρσεναλ. Είναι η επόμενη ομάδα μου; Δεν ξέρω, ελπίζω να με ψάξουν. Θα ήταν τιμή μου», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Χρήστος Τζόλης.