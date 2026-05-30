Έχουμε παράταση! Άρσεναλ και Παρί Σεν Ζερμέν έμειναν στο 1-1 στην κανονική διάρκεια, ένα τρόπαιο ακόμη «παίζεται», αλλά και ένας… κανόνας ανήκει στο παρελθόν, έπειτα από οκτώ χρόνια!

Συνέχεια στην αγωνία. Παρί Σεν Ζερμέν και Άρσεναλ «χτύπησαν» από μία φορά στην κανονική διάρκεια του τελικού του Champions League!

Οι «κανονιέρηδες» μόλις στο 6ο λεπτό μπόρεσαν να σκοράρουν με τον Κάι Χάβερτς και να πάρουν προβάδισμα στο σκορ.

Ωστόσο, οι Γάλλοι είχαν «απάντηση». Στο δεύτερο ημίχρονο κέρδισαν πέναλτι και στο 65’ ο Ουσμάν Ντεμπελέ έκανε το 1-1. Σκορ, το οποίο οι δύο ομάδες «κουβάλησαν», μέχρι και το τελευταίο σφύριγμα της λήξης.

Όλα μπορεί να φαντάζουν… κανονικά, όμως, η πραγματικότητα είναι «διαφορετική». Παρί Σεν Ζερμέν και Άρσεναλ «έσπασαν» έναν… κανόνα που υπήρχε στους τελικούς του Champions League, πριν καν τελειώσει η «μονομαχία» τους!

Τι ακριβώς έγινε; Για πρώτη φορά, έπειτα από το 2018, βλέπουμε και τις δύο ομάδες που φτάνουν στο «μεγάλο ραντεβού» να σκοράρουν!

Κι όμως, αφού όποια φορά και να «κοιτάξουμε» από το 2019 και έπειτα, ουδέποτε και τα δύο κλαμπ που ήταν στο τέλος της διαδρομής να στείλουν την μπάλα στα δίχτυα.

Τελευταία φορά που έγινε κάτι παρόμοιο θα πρέπει να «ταξιδέψουμε» στο Κίεβο και στη «μονομαχία» της Ρεάλ Μαδρίτης με τη Λίβερπουλ.

Τότε, η «βασίλισσα» είχε καταφέρει να κατακτήσει το τρόπαιο, αφού επικράτησε με 3-1. Σε ένα ματς που «στιγματίστηκε» από τα τραγικά λάθη του Λόρις Κάριους.

After Cristhian Mosquera felled Khvicha Kvaratskhelia in the area, Ousmane Dembele coolly sent David Raya the wrong way to equalise.



It is the first time since 2018 that both… — The Athletic | Football (@TheAthleticFC) May 30, 2026

Από εκείνο το βράδυ, μέχρι και την 30ή Μαΐου του 2026 κανείς τελικός δεν έιχε γκολ και απ’ τις δύο πλευρές.

Όμως, Άρσεναλ και Παρί Σεν Ζερμέν φρόντισαν να το αλλάξουν…

Οι τελευταίοι επτά τελικοί του Champions League:

2019: Τότεναμ – Λίβερπουλ 0-2

2020: Παρί Σεν Ζερμέν – Μπάγερν Μονάχου 0-1

2021: Μάντσεστερ Σίτι – Τσέλσι 0-1

2022: Λίβερπουλ – Ρεάλ Μαδρότης 0-1

2023: Μάντσεστερ Σίτι – Ίντερ 1-0

2024: Μπορούσια Ντόρτμουντ – Ρεάλ Μαδρίτης 0-2

2025: Παρί Σεν Ζερμέν – Ίντερ 5-0