Ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί ετοιμάζεται για το «μεγάλο» βράδυ με το Μαρόκο και ο Ολυμπιακός θα μάθει τι μέλλει γενέσθαι, για το ματς με την Μπάγερ Λεβερκούζεν.

Ο τελικός του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής, ανάμεσα σε Μαρόκο και Σενεγάλη, αναμένεται να συγκεντρώσει αρκετά βλέμματα. Ο Ολυμπιακός, δεδομένα, θα ρίχνει… ματιές, λόγω φυσικά του Αγιούμπ Ελ Κααμπί.

Ο Μαροκινός «killer» ετοιμάζεται για ένα «μεγάλο» βράδυ με την εθνική ομάδα της πατρίδας του (18/01, 21:00), σε μία διοργάνωση που διεξάγεται στο «σπίτι» του.

The AFCON final is set:



🇸🇳 Senegal vs. Morocco 🇲🇦 pic.twitter.com/8y7uMIWpHF — B/R Football (@brfootball) January 14, 2026

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ ξεκαθάρισε πριν λίγο καιρό, πως επιθυμία του είναι να κατακτήσει το Μαρόκο το τρόπαιο, καθώς θέλει ο ποδοσφαιριστής του να είναι χαρούμενος.

Μετά τον τελικό, ο Ελ Κααμπί αναμένεται να επιστρέψει στην Ελλάδα, ώστε να ενσωματωθεί στην αποστολή του Ολυμπιακού, για το κρίσιμο ματς με τη Λεβερκούζεν.

Από εκεί και πέρα, το αποτέλεσμα στον μεγάλο τελικό του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής θα κρίνει και το «μονοπάτι» της παρουσίας του Μαροκινού στράικερ, στην αναμέτρηση του Champions League στο Γ. Καραϊσκάκης.

Οι δύο «δρόμοι» και το κοινό σημείο

Καθώς φαίνεται, υπάρχουν δύο «δρόμοι», αναφορικά με το συγκεκριμένο ζήτημα.

Σε περίπτωση που το Μαρόκο δεν καταφέρει να φτάσει στο τρόπαιο, τότε ο Ελ Κααμπί θα αποχωρήσει σχετικά άμεσα, καθώς δεν θα ακολουθήσει πανηγυρικό κλίμα για την ομάδα του.

Θα βρεθεί, λοιπόν, στην αποστολή του Ολυμπιακού και, ανάλογα με τη συμμετοχή του και στον τελικό, θα κριθεί η ετοιμότητά του, για να πάρει ακόμα και φανέλα βασικού με τις «ασπιρίνες».

🔴⚪✨ 𝑪𝒉𝒂𝒎𝒑𝒊𝒐𝒏𝒔 𝑳𝒆𝒂𝒈𝒖𝒆 𝑪𝒐𝒖𝒏𝒕𝒅𝒐𝒘𝒏



3 Days to go



🆚 @bayer04fussball pic.twitter.com/SgBhwmC4Xs — Olympiacos FC (@olympiacosfc) January 17, 2026

Στο σενάριο που το Μαρόκο κατακτήσει το τρόπαιο, θα υπάρχει μία μικρή διαφοροποίηση. Όπως είναι λογικό, θα ακολουθήσουν ξέφρενοι πανηγυρισμοί.

Το θετικό στη συγκεκριμένη περίπτωση, είναι πως δεν θα χρειαστεί κάποιο ταξίδι για τους εορτασμούς, αφού το τουρνουά διεξάγεται στο Μαρόκο.

Αυτό σημαίνει πως, όπως και στην έτερη περίπτωση, ο Ελ Κααμπί θα καταφέρει να επιστρέψει εγκαίρως, ώστε να ενισχύσει την ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, ερχόμενος έστω και από τον πάγκο, κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού.